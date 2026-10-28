Los chats que detonaron la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Espectáculos

La ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el cantante de pop, se produjo a 27 días de su casamiento. Dos semanas después de que Prandi lanzara un comunicado en redes sociales anunciando el fin de la relación, empezaron a circular versiones sobre el motivo del quiebre. En ese caos, el nombre de Josefina Lynch apareció como la supuesta tercera en discordia, pero la joven de 25 años decidió romper el silencio este martes 27 de octubre para aclarar que todo fue un tema estrictamente laboral.

Para que entendamos cómo se armó este lío, hay que ir paso a paso con la cronología de los mensajes. Todo empezó el 5 de octubre, cuando Josefina le escribió a Emanuel por primera vez. En ese mensaje, ella se presentó y le explicó que Ana Paula Dutil le había pasado el contacto. Su objetivo era claro: quería grabar un cover de la canción 'Bang Bang' de Nancy Sinatra y le comentó que ya tenía una versión casera, preguntándole si podían trabajar juntos en el proyecto.

Emanuel Ortega no tardó en responder y se mostró súper interesado en la propuesta, ya que le encanta esa canción. Como tenía un viaje programado para el lunes siguiente, le propuso a Josefina que se acercara al estudio de grabación esa misma semana. La idea era que ella le mostrara lo que había hecho y que pudieran charlar sobre cómo abordar el tema musicalmente para encontrar algo bueno.

Acá es donde entra el drama. Una vez que coordinaron la cita para un viernes a las 18:00 horas, según contó Yanina Latorre, Julieta Prandi le revisó el celular a su pareja y descubrió el chat. Al ver que su esposo omitió mencionarle la reunión de trabajo y notar que Josefina había publicado una historia de Instagram desde el estudio, le dejó claro que no lo quería ver más, lo trató de mentiroso y le advirtió que no volviera a la casa porque no iba a entrar más.

Lo curioso es que, a pesar de que la pareja ya estaba rota, la música siguió. Durante ese mismo fin de semana, Ortega continuó coordinando la grabación y le ofreció a Josefina la visita de Seba Fernández, un músico amigo que podía ayudar con la versión. Josefina aceptó, pero antes le consultó si podía ir acompañada por su hermana, aclarando que iba solo a modo de acompañante, a lo que Emanuel respondió que no había ningún problema.

Después de las sesiones, los mensajes siguieron en un tono profesional y amable. Josefina le agradeció la jornada diciendo que estaban re agradecidas por el día, y el cantante elogió el resultado del trabajo, asegurando que los coros habían quedado muy buenos y poniéndose a disposición para cuando ella lo necesitara porque le gustaba mucho el trabajo.

El escándalo explotó el miércoles posterior, cuando Josefina se dio cuenta de que los rumores de un affaire estaban en todos lados. Alarmada, le escribió a Emanuel preguntándole si estaba al tanto de que la estaban 'levantando' por su visita al estudio y quiso saber si él estaba de acuerdo en que ella saliera públicamente a decir que no había pasado nada entre los dos.

Emanuel intentó tranquilizarla, admitiendo que estaba superado por la situación y lamentando profundamente que ella se viera involucrada. Según Ortega, más que la verdad no había mucho que aclarar, pero le pidió a Josefina que, si lo iba a hacer, se lo contara antes.

Para cerrar el círculo, Josefina le propuso coordinar el descargo público para desmentir los rumores y le ofreció decir algo en particular para darle una mano en la situación, tal como él la había ayudado a ella. Finalmente, coordinaron todo a través de una llamada telefónica y la modelo le envió el borrador final del texto antes de difundirlo.