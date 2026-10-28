Maxi López salió al aguante de Wanda Nara frente a las críticas por su película

Espectáculos

Wanda Nara se metió en el ojo de la tormenta después del lanzamiento de su primera película. Apenas salió el proyecto, las redes sociales y varios programas se llenaron de críticas duras, centradas sobre todo en que la conductora no tiene formación actoral. Pero mientras algunos la destrozaban, apareció un apoyo que nadie se esperaba: el de Maxi López.

El exfutbolista decidió bancar públicamente a la empresaria a través de una historia de Instagram. Para dejar las cosas claras, compartió una foto donde se lo ve almorzando con Wanda y los tres hijos que tienen en común. El gesto no fue al azar, sino que fue la respuesta a una story que ella había publicado minutos antes, donde recordaba los comienzos de su historia juntos.

Maxi no se guardó nada y etiquetó directamente a la mediática con una frase contundente: "Solange siempre con tus hijos te vamos a bancar en tus proyectos". Con este movimiento, el padre de sus hijos mayores quiso demostrar que la familia sigue unida y que están en la misma sintonía, especialmente después de un fin de semana de convivencia y un pequeño traspié previo.

La verdad es que este guiño tiene un peso enorme considerando el clima hostil que se armó alrededor del anuncio de la película. En medio de tantas opiniones divididas y ataques, el respaldo de Maxi López sirve para acallar rumores y marcar una distancia definitiva con los conflictos judiciales y mediáticos que tuvieron en el pasado.

Sinceramente, que Maxi haya salido a poner el pecho así es un giro inesperado. Mientras algunos se dedican a analizar si sabe actuar o no, la familia se planta y dice: "estamos acá".

¿Ustedes creen que este apoyo familiar es suficiente para callar a los haters o el debate actoral recién empieza?