Espectáculos

Sergio Lapegüe decidió alejarse de A24 y usó sus redes sociales para contarle a todo el mundo por qué desapareció de la pantalla. En un video subido a Instagram, el periodista admitió que estaba muy cansado y agotado, por lo que habló con las autoridades del canal para parar la pelota y tratar de ordenar sus horarios.

La verdad es que el ritmo de vida lo estaba liquidando. Lapegüe confesó que pasaba cinco horas diarias arriba del auto, dormía en hoteles y terminaba de cenar a la una de la madrugada para recién acostarse a las dos, con la panza llena. Todo este caos hizo que durmiera mal y que, en sus propias palabras, la pasara realmente mal y complicado.

Aunque el periodista se define como alguien un poco loco con el laburo y que no quiere faltar a ningún lado, llegó a un límite. Por eso, decidió dejar A24 por ahora, pero dejó claro que sigue siendo parte de la señal y que le encanta estar ahí. El plan es volver el año que viene, pero con una agenda más organizada.

Mientras se toma este respiro, Lapegüe no desaparece del todo del aire. Va a seguir al frente de Lape Club Social Informativo en América Tv y de Atardecer de un día agitado en La 100.

Lapegüe había debutado en A24 en febrero y conducía Noche de noticias de 22:00 a 23:00 horas.