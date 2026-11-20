Espectáculos

Graciela Alfano eligió Conchillas para descansar esta semana, una localidad uruguaya en el departamento de Colonia. La actriz no fue sola, sino que compartió unos días de relax con una amiga en un hotel de bienestar ubicado muy cerca del Río de la Plata.

Lo que más llamó la atención fueron los fragmentos que subió a sus historias de Instagram. Alfano se filmó en un jacuzzi donde el agua cambiaba de color entre tonos azules, amarillos y verdes. Para acompañar las imágenes, usó la etiqueta #terapiacromatica, describiendo la actividad como terapia cromática.

Sinceramente, el despliegue visual es impactante, aunque la exvedette no dio detalles técnicos ni prometió resultados mágicos. Para los que no tienen ni idea, la cromoterapia o terapia del color es una práctica de la medicina alternativa que usa luces para buscar el bienestar general y la relajación. No tiene evidencia científica que la avale como tratamiento médico para enfermedades, y la propia Alfano evitó hacer afirmaciones sobre sus efectos terapéuticos en sus publicaciones.

Pero la escapada no fue solo spa y luces. Una postal compartida en el perfil de Gabriela Castellani mostró a ambas recorriendo en bicicleta los caminos de tierra de la zona, rodeadas de árboles y paisajes abiertos.

El plan fue redondo: por un lado, el contacto con el aire libre y el patrimonio histórico de Colonia, y por el otro, el descanso total en el hidromasaje iluminado. Nos parece que es el combo ideal para desconectar del ruido y resetear la cabeza.

¿Quién no quisiera estar ahora mismo en un jacuzzi de colores en Uruguay?