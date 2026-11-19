Espectáculos

Mariano Chihade, el productor y esposo de Mariana Fabbiani, permanece internado en la sede Belgrano de Fleni. Según un parte médico difundido, el empresario será sometido a una intervención quirúrgica.

El ingreso al centro médico se dio para completar una serie de estudios luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular. Desde la institución informaron que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia, mientras se terminan de realizar las evaluaciones correspondientes para la cirugía.

La noticia fue compartida por Mandarina Contenidos, la productora fundada por el empresario, a través de un comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni.

Chihade es uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina y fundó Mandarina Contenidos en 2005. A través de su productora desarrolló proyectos como la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez, y programas como LAM, DDM y SQP. También lanzó el canal de streaming Bondi Live.

En el plano empresarial, a fines de octubre se supo que Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y de Bondi Live, por lo que Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve.

En cuanto a su relación con Mariana Fabbiani, la conductora y el productor llevan casi dos décadas juntos. Se conocieron en 2006 en América TV, donde ella conducía RSM y él estaba en la gerencia de programación. Tuvieron dos hijos: Matilda, nacida en 2010, y Máximo, en 2014. Además, trabajaron juntos en ciclos como El diario de Mariana y Mamushka Desvestida.