Espectáculos

Pasó lo que nadie se esperaba el 17 de noviembre en MasterChef Celebrity. En medio de una gala de eliminación, el jurado decidió que ningún participante quedara fuera de la competencia. Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui rompieron con la rutina del programa y dejaron que todos sigan cocinando.

La consigna de la jornada fue elaborar galletitas de masa sable. Los participantes tuvieron una hora para prepararlas y sumarles la decoración que quisieran. En las cocinas estuvieron Julieta Poggio, China Ansa, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Rocío Robles, Hernán Coronel, Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt y Sebastián Presta.

El trinomio fue descartando a quienes cumplieron la consigna a medida que probaban los platos. Al final, el versus quedó entre Edith Hermida y Rocío Robles, que fueron consideradas las más flojas del grupo. Mientras ambas esperaban el veredicto abrazadas, Damián Betular soltó la bomba: ninguna abandonaba las cocinas.

El jurado explicó que, al ser una prueba tan difícil, sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. Según Betular, los nueve merecen quedarse una semana más. Eso sí, les advirtieron que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil.

Con este giro, el grupo que sigue en competencia incluye a Campi, Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Rocío Robles y Sebastián Presta. Por otro lado, ya quedaron afuera Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo.

Sinceramente, nos dieron un respiro todos, pero que Betular haya dicho que la semana que viene se pone difícil es básicamente una amenaza. ¿Quién creen que sea el próximo en irse?