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Paula Chaves mostró en sus historias de Instagram cómo quedó la remodelación del jardín de la casa que diseñó junto a Pedro Alfonso. La modelo compartió imágenes del cambio en el exterior y los detalles que eligieron para renovar el espacio, donde destacan el césped, la pileta y nuevas plantas.

En las fotos que publicó, Paula recordó que un árbol que ya estaba en el jardín fue la razón principal para comprar la propiedad. “Por ese árbol siento que la compré. Me lo imaginaba todo verde en mi ventanal”, escribió. Aunque consideró que la vivienda ya era divina, explicó que junto al productor querían "agradarla un poco más".

El cambio también se nota en la arquitectura. La fachada, que antes era gris oscura, ahora es blanca, con líneas rectas, marcos negros y grandes ventanales. En cuanto al paisaje, el césped y la pileta mantienen el protagonismo, mientras que en las paredes sumaron canteros con especies de plantas bajas. Paula también mostró el acceso a la casa, con una entrada simple y macetas de varios tamaños, además de algunas plantas que todavía estaban en sus recipientes antes de ser ubicadas definitivamente.

Sin canjes y con espacio para las camisetas

Ante las consultas de sus seguidores sobre la elección de las plantas y los cambios realizados, la modelo aclaró que nada fue canje y que todo lo compró ella, y que solo les pasa la data de lo que le funcionó.

Este proyecto de exterior se suma al diseño integral de la casa para su familia, que cuenta con ambientes amplios e integrados, superficies vidriadas y una distribución que conecta el interior con el afuera. La propiedad incluye una galería para reuniones y sectores personalizados, como el vestidor donde Pedro guardará su colección de camisetas de fútbol.

Sinceramente, pasar de un gris oscuro a un blanco con marcos negros es el camino seguro para que cualquier casa parezca de revista. ¿Será que ahora el jardín es el lugar favorito de la casa o se quedan en el vestidor de camisetas?