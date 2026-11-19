Espectáculos

Ángel de Brito generó un caos en su programa de streaming, Bondi, después de revelar quién sería la próxima celebridad en abandonar Masterchef Celebrity. El conductor estaba hablando del reality en vivo cuando soltó un detalle que debía guardarse en secreto hasta la gala de eliminación.

"Ya la eliminaron a Luciana Geuna de Masterchef, ¿se sabe no?", tiró De Brito, tratando de pasar desapercibido. El problema es que sus colegas se dieron cuenta al toque y se cruzaron miradas de total sorpresa. Al ver que el clima se puso tenso, Ángel intentó justificar el desliz diciendo que capaz se había confundido y que llamaría a su fuente.

La periodista Luciana Geuna formaba parte del grupo de los 18 participantes que seguían en carrera después de la última salida. Según el dato que filtró el periodista, ella sería la candidata a dejar la competencia conducida por Wanda Nara.

El clima en la cocina

El reality había tenido una jornada de desafíos y definiciones en la emisión del lunes 16 de noviembre. Algunos concursantes lograron asegurarse un lugar en el balcón, mientras que el resto quedó a la espera de las próximas instancias de competencia.

Antes de este episodio, la última persona en dejar el certamen había sido Julieta Nair Calvo, quien quedó fuera después de sufrir un accidente en la prueba final.

El dato surgió de un comentario de De Brito en su programa de streaming y no fue confirmado oficialmente por la producción. La duda se despejaría con la gala de eliminación, que según la fuente se emitía el martes 17 de noviembre a las 22 horas.