Espectáculos

El universo de Luzu TV, creado por Nicolás Occhiato, sigue expandiendo las fronteras del streaming. Además de los shows en teatro y la alianza con Telefe durante la última temporada de La Voz Argentina, ahora aterrizan en Disney+ con su primera ficción realizada por Pampa Films. La serie se llama Somos así: la serie de Nadie dice nada y se estrenó el miércoles 18 de noviembre.

La propuesta busca trasladar a la pantalla la química y la complicidad que Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal demuestran todos los días en su programa de YouTube. Según adelantó el propio Occhiato, este es solo el comienzo de una nueva etapa audiovisual, ya que Luzu lanzará próximamente su propia productora en sociedad con Pampa Films, la empresa fundada por Pablo Bossi y Juan Pablo Buscarini. La sociedad promete fusionar los 20 años de trayectoria de una con la comunidad y el aparato comunicacional de la otra.

La trama de la serie, que fue una idea original de Santi Talledo y Diego Vago —quienes también fueron los escritores y showrunners—, sigue a un grupo de amigos de entre treinta y cuarenta años. Se encuentran en esa etapa donde todo parece desmoronarse al mismo tiempo: los trabajos tambalean, los vínculos se redefinen, tienen citas fallidas y empiezan a salir secretos a la luz. En este contexto, los personajes viven situaciones que mezclan lo absurdo con lo emotivo, obligándolos a replantearse quiénes son y qué quieren sostener cuando el presente no se parece a lo que imaginaron.

Los protagonistas advierten con humor que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. De hecho, Talledo explicó que, aunque no interpretan a sí mismos, la serie tiene pinceladas interesantes de las personalidades de cada uno y muchos guiños para quienes siguen el programa, incluyendo anécdotas que contaron hace hasta cuatro años. Por otro lado, la historia está armada para que también la disfrute la gente que no tiene idea de qué es Luzu y que luego descubra que los cinco protagonistas tienen un programa diario en YouTube.

El elenco es bastante amplio. Oscar Martínez y Graciela Stefani interpretan a los padres del personaje de Occhiato. También participan Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora, Marina Bellati, Pedro Colletta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.

Sobre el método de creación, Occhiato contó que la idea surgió directamente al aire del programa. Como todos sus compañeros son actores y él no, un día propuso hacer algo con eso. En ese momento hablaron de hacer una sitcom y Occhiato llegó a decir en un video que se ponía en campaña. A partir de ahí, Talledo y sus socios idearon y escribieron la historia basándose en que cada uno de los integrantes del programa tiene una personalidad muy marcada, lo que permitió jugar mucho con eso en la ficción.

El proceso de grabación también tuvo sus particularidades. Talledo mencionó que el mayor desafío era ver si la química de la mesa de amigos se trasladaba a la actuación, y aseguró que fue espectacular porque ya tenían una confianza de base que se nota en la serie. Por su parte, Garabal destacó que grabar fue lo más divertido de todo el año, incluso por encima de los viajes y los teatros. Relató que el primer día, durante una prueba de cámara para temas técnicos, tuvieron que improvisar y salió natural porque no hay ego ni narcisismo entre ellos, lo que permitió que cada uno supiera su rol y se sintieran relajados.

Para Occhiato, el desafío de actuar no fue nada fácil y admitió que tenía miedo de arruinarlo, ya que sus compañeros sí tienen formación actoral. Sin embargo, Garabal lo bajó a tierra diciendo que tampoco son unos actorazos y que en la serie están parejos, destacando que Nico es muy carismático. El conductor también justificó su desempeño diciendo que su personaje se parece mucho a él y que no tuvo que interpretar a alguien complejo, como un asesino en serie.

Finalmente, Occhiato analizó la diferencia entre el streaming y la ficción. Planteó que en el programa de YouTube también están actuando de alguna manera, ya que interpretan a sí mismos y exageran situaciones cotidianas. La diferencia principal es que en Somos así hubo un guion escrito que debían seguir, aunque el formato permitía cierta flexibilidad.