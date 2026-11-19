Espectáculos

Salió la noticia que todos esperábamos: U2 anunció una cuarta y última función en el Estadio River Plate para el 29 de marzo de 2027. Con este show, el grupo irlandés pone el broche final al tramo latinoamericano de su gira The Greatest Show on Earth World Tour. La demanda fue una locura total y las tres presentaciones programadas anteriormente en Argentina ya agotaron todas sus localidades.

Para que se den una idea del caos, más de un millón de personas intentaron entrar a la fila virtual durante la venta de entradas para los conciertos del 23, 25 y 27 de marzo. Con este nuevo anuncio, la banda prevé convocar a más de 300.000 espectadores repartidos en cuatro noches en Buenos Aires. Los tickets para esta función adicional salieron a la venta el 18 de noviembre a las 13 a través de All Access, con la opción de pagar en hasta seis cuotas sin interés usando tarjetas Santander Visa. No habrá más fechas en el país porque el calendario internacional de la gira no da más margen, así que la del 29 de marzo es definitivamente la última actuación del grupo en América Latina.

El despliegue del show y los invitados

El tour va a arrancar en Ciudad de México y pasará por San Pablo antes de aterrizar en la capital argentina. Esta serie de conciertos representa el regreso de la banda a los estadios luego del cierre de The Joshua Tree Tour. Para darle más color a las cuatro noches en River, el músico estadounidense Beck se suma como invitado especial, acompañando a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

En cuanto al repertorio, se viene un mix interesante. Van a sonar canciones de Carnaval de Luz, que es el nuevo álbum atribuido al grupo, pero también clásicos como One, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For y Where the Streets Have No Name. La puesta en escena promete ser un espectáculo visual: la escenografía estará inspirada en un circo, con un telón rojo cubriendo el frente del estadio, pasarelas y un escenario central, todo pensado para que el público se sienta parte de la ambientación del disco y la gira.

Un repaso por la historia de U2 en Argentina

La relación de la banda con nuestro país empezó hace tiempo, específicamente en febrero de 1998, cuando llegaron por primera vez con el PopMart Tour. En esa ocasión dieron tres conciertos en el Estadio River Plate los días 5, 6 y 7 de ese mes. Después volvieron en marzo de 2006, nuevamente a River, para presentar el Vertigo Tour con dos fechas el 1 y el 2 de marzo, contando con Franz Ferdinand como banda invitada para promocionar el disco How to Dismantle an Atomic Bomb.

En 2011, el grupo cambió de aire y eligió el Estadio Ciudad de La Plata para el 360° Tour, donde tocaron el 30 de marzo y el 2 y 3 de abril como parte de la gira de No Line on the Horizon. La visita más reciente fue en octubre de 2017, nuevamente en el Estadio Ciudad de La Plata, con dos shows los días 10 y 11 para conmemorar los 30 años de The Joshua Tree Tour, teniendo a Noel Gallagher’s High Flying Birds como invitado.

Si hacemos la cuenta, antes de esta gira de 2027, U2 ya había dado diez conciertos en Argentina en cuatro visitas distintas. De esos shows, los primeros cinco fueron en River Plate y los cinco siguientes en el Estadio Ciudad de La Plata. Ahora, diez años después de su última visita, vuelven al Monumental para dar cuatro funciones consecutivas el 23, 25, 27 y 29 de marzo. ¿Quién logró conseguir entrada para la cuarta fecha o nos quedamos afuera otra vez?