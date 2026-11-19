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Federico Bal admitió que el lanzamiento del Grand Theft Auto VI ya es una prioridad en su agenda. El actor reveló que tuvo que hablar con su pareja, Evelyn Botto, para organizarse y asegurarse de poder dedicarle varios días seguidos al juego.

Según contó Bal, la expectativa es tanta que hay gente que planea faltar al trabajo o dejar de ir a la escuela para ser de los primeros en probar las novedades. En ese sentido, él considera fundamental evitar los adelantos y las críticas en redes sociales una vez que el videojuego esté disponible, ya que el estreno se habilita en distintos países según sus husos horarios y algunos podrán acceder antes que los argentinos.

Bal insistió en que hay que intentar no ver nada y esperar el momento del juego para vivirlo como lo hacen los jugadores apasionados.

Sobre la dinámica de juego, Bal aclaró que en el modo historia se puede guardar el progreso y continuar más tarde, por lo que no necesita estar pegado a la pantalla durante horas sin interrupciones. Sin embargo, el verdadero reto es el equilibrio con su vida personal.

Bal relató que ya le anticipó a Evelyn Botto sus intenciones: "Hay que hablar con una pareja, decirle: ‘Che, yo juego a los jueguitos y hay una fecha en el 2026 que un poco me cambia. Quiero estar por lo menos cuatro días en mi casa, cinco, una semana’". Aseguró que ella está al tanto de todo porque él le comparte videos y recortes con las novedades del juego.

Cuando compararon su fanatismo con el de alguien que organiza sus días para seguir un Mundial, Bal defendió su plan. Planteó que se trata simplemente de disfrutar de una pasión desde la comodidad de su casa, sin perjudicar a nadie.