Espectáculos

Valentina Cervantes se sumó al grupo de celebridades que desfilaron en los shows de María Becerra en el Arena de Buenos Aires. La modelo apareció durante la canción “Sexo es la moda”, donde lució un vestido negro con cola de tul y zapatos a tono, logrando que los fans de la artista la ovacionaran. Después de la performance, Valentina describió la experiencia como una noche increíble.

La lista de famosos que ya pasaron por esa pasarela incluye nombres como Martín Cirio, Marta Fort y Samanta Alonso. Pero lo más llamativo ocurrió al finalizar el recital: Valentina sorprendió a Becerra con la camiseta del Manchester City, el equipo donde juega su marido, Enzo Fernández. De este encuentro también formaron parte sus hijos, Olivia y Benjamín.

Un festejo familiar

A fines de octubre, Valentina y Enzo celebraron el cumpleaños número tres de su hijo menor, Benjamín. Para la ocasión, le regalaron una Biblia para niños con ilustraciones que sorprendieron al nene. "El libro es mío y cuenta la historia de Jesús", dijo el pequeño mientras miraba los dibujos.

Valentina compartió las fotos del festejo en Instagram, con un mensaje de cumpleaños en el que le dijo a su hijo que es único y especial.

La fe es un pilar en la familia Fernández. Un ejemplo de esto fue el video que se viralizó en los últimos minutos del partido entre la Selección argentina e Inglaterra en el Mundial, donde se vio a Cervantes rezando en el suelo con un rosario en la mano.