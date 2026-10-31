Sebastián Graviotto vs. Malena Pichot: el detonante de una pelea por la paternidad

Espectáculos

La tensión estalló cuando Malena Pichot, comediante y actriz, junto a su equipo en el programa de Futurock, comentaron un video subido a las redes por Sebastián Graviotto. En el clip, el instructor de ski aparecía limpiando su casa y tomando mates. La reacción de Pichot y sus compañeras fue inmediata: se preguntaron cómo podía subir un contenido donde se lo veía relajado mientras todas las madres están luchando con sus hijos.

Graviotto, ex participante de Gran Hermano y ex pareja de Juana Repetto, respondió con un video extenso donde desarmó punto por punto las críticas. Para empezar, aclaró que en el video estaba en cuero y en su propia casa, rechazando que se hubiera inventado una situación de vacaciones o abandono familiar solo por ver agua de fondo en la imagen.

El núcleo del conflicto fue el cuestionamiento sobre su desempeño como padre. Graviotto consideró lo más berreta que se preguntaran cómo podía mostrarse relajado sin saber dónde estaban sus hijos o qué había hecho ese día. Además, reveló que el clip era en realidad una promoción para una aspiradora hecha de forma divertida, criticando a la producción del programa por no haber visto el video hasta el final antes de indignarse.

El método del descargo de Graviotto

El instructor de ski siguió una estructura muy clara para exponer su postura y criticar lo que considera prejuicios machistas y conductas de bullying. Así fue como armó su defensa:

Primero, atacó la contradicción del discurso feminista. Cuestionó que se midiera su calidad como padre basándose en una remera o un sillón.

Segundo, puso en duda el estereotipo del padre agotado. Planteó que no debería tener que salir cansado, vestido y con cara de culpa para que su paternidad sea aprobada. Según Graviotto, asumir que si un padre está tranquilo es porque hay una mujer haciéndose cargo de todo es una postura machista.

Tercero, defendió el hecho de hacer tareas domésticas. Señaló la ironía de que se burlaran de él por ordenar su casa, preguntando si ahora que los hombres hacen las tareas del hogar también es motivo de burla.

Cuarto, comparó la actitud de Pichot y su equipo con el bullying escolar. Definió las burlas como algo viejo y comparó la situación con un grupo de nenas haciendo bullying en el fondo del aula a alguien que no puede defenderse.

Quinto, explicó la logística de su familia. Detalló que hace 15 años se dedica a su trabajo, que implica viajar, y que todo esto se basa en la comunicación con la madre de sus hijos. Criticó que transformaran esa organización familiar en un remate gracioso.

Sexto, cerró con un ataque directo a la coherencia de la conductora. Le recordó a Pichot que ella también es madre y que sabe el esfuerzo que implica formar una familia, y calificó su actitud de soberbia y de falta de respeto.

Finalmente, Graviotto concluyó que ser feminista no vuelve a nadie inmune a reproducir prejuicios machistas. Le sugirió que, si quiere hablar de él, primero averigüe la realidad de su vida para no terminar retratándose en aquello que ella misma critica.

Sinceramente, que se peleen por si un padre puede estar relajado tomando mate mientras promociona una aspiradora es el nivel de drama que nos merecemos.