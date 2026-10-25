Se terminó la dupla: Rodrigo Lussich y Adrián Pallares ponen fecha al final

Espectáculos

Rodrigo Lussich soltó una bomba que nadie se esperaba: la dupla que arma con Adrián Pallares en la conducción de Intrusos tiene fecha de vencimiento. Después de tres años al aire en América TV, repartidos en dos ciclos, el periodista confirmó que el vínculo laboral como pareja de conductores termina el 31 de diciembre.

La noticia llega en un momento donde los rumores vuelan, especialmente sobre el posible cierre del programa o la chance de que Lussich se mude a C5N para conducir un espacio de actualidad política. Sin embargo, el presentador uruguayo puso los puntos sobre las íes y aclaró que, por lo menos por ahora, no tiene planes de irse a ese canal, aunque dejó la puerta abierta diciendo que probablemente pase el año que viene.

El deseo de conducir solo

Lo más fuerte de todo es que el motivo del desglose no es una pelea, sino una decisión personal. Lussich fue muy claro al explicar que se trata de su propia necesidad de conducir solo. Aunque aseguró que Adrián Pallares lo respeta y acepta la decisión, también dejó caer que, si dependiera de su compañero, probablemente seguirían trabajando juntos de la misma manera que lo hacen ahora.

Para dejar en claro que no hay mala onda, el conductor contó que nunca se pelearon. Sí, admitió que tuvieron algunas discusiones o "carajeos", pero fueron muy pocos y siempre relacionados con el trabajo. Según sus palabras, estas diferencias las arreglaron siempre puertas afuera; nunca llegaron a pelearse en un camarín, aunque sí confesó que tuvieron discusiones dentro del auto, con las ventanillas levantadas, pero que jamás llegaron a estar peleados en serio.

¿Qué pasará con Intrusos?

El futuro del programa es la gran incógnita. Lussich ya había adelantado que no quería seguir tanto con el formato de chimentos porque se siente atraído por el teatro y el stand up, pero confirmó que seguirá compartiendo espacio con Pallares en América TV hasta finales de 2026. De hecho, se refirió a Intrusos como su último programa de espectáculos, argumentando que después de conducir ese ciclo no hay nada más arriba porque es la insignia del género.

Cuando José María Listorti le preguntó quién se quedaría con la conducción de Intrusos, Lussich tiró una bomba y sugirió que tal vez llegue una tercera persona. Incluso llegó a preguntarle al propio Listorti si no le habían ofrecido el puesto, aunque el conductor lo desmintió tajantemente.

Nuevos horizontes y humor político

La cabeza de Lussich ya está en otros proyectos. Le gustaría aprovechar el año que viene para montar un espectáculo de teatro de humor basado en el stand up político. No obstante, se mostró cauteloso respecto a hacer un programa periodístico formal de política, ya que prefiere no encorsetarse tanto.

En cuanto a su relación con el canal, Lussich se mostró muy agradecido. Aseguró que no hay conflictos ni con el programa ni con la señal, destacando que le gusta mucho hacer Intrusos y que se siente muy cómodo trabajando en América TV. Además, resaltó el cariño que siente por todo el equipo, mencionando especialmente a los chicos y a los productores con los que convive día a día.

La realidad es que, a partir del año que viene, Lussich y Pallares van a trabajar por separado. Queda la duda de si el programa podrá sobrevivir a la separación de una de las duplas más conocidas de la tele o si el cambio de aire será total. ¿Se banca Intrusos con un conductor solo o necesita sí o sí un compañero para que funcione?