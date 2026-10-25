Sabrina Rojas quiso jugar al misterio con un futbolista y terminó en un quilombo

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Sabrina Rojas terminó envuelta en un rumor de romance con Franco Mastantuono, el futbolista argentino que juega en la Fiorentina, después de haber soltado una bomba que se le fue de las manos. La conductora había contado que un jugador de 19 años que juega en el exterior le escribe por Instagram y tiene ganas de conocerla, pero al ver que el ruido era demasiado, salió corriendo a desmentir que el protagonista fuera Mastantuono.

En el ciclo de DGO Stream, All Access, Sabri confesó que su relato no fue literal y que le puso "un poquito de chimichurri y fantasía" a la historia. Según explicó, su estrategia fue combinar datos reales con elementos ficticios para distraer y evitar que el verdadero chico quedara expuesto. El problema es que, a pesar de sus maniobras, las sospechas terminaron apuntando al ex River.

La conductora dejó en claro que no tiene ningún vínculo con Mastantuono y admitió que le impactó verse nombrada en portales con alguien a quien ni conoce, con quien no habló y de cuya vida no tiene idea.

Para Sabri, la idea era tirar datos al aire para que nadie dijera "está hablando de tal". Reconoció que es verdad que hay gente joven que le escribe, pero que decidió inventar algunas cosas para cuidar al protagonista. Incluso se mostró preocupada por las consecuencias de sus palabras, planteando que el chico podría tener problemas en su casa si alguien sacaba conclusiones y resultaba que estaba de novio.

La verdad, tratar de armar un rompecabezas con pistas falsas en redes es jugar con fuego y Sabri terminó quemada.