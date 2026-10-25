Luisana Lopilato y Michael Bublé se sumaron a la tradición más otoñal de Canadá

Espectáculos

Luisana Lopilato y Michael Bublé aprovecharon uno de los últimos días soleados de la temporada para sumarse a una de las tradiciones más populares del otoño en Canadá. El escenario fue un predio agrícola abierto al público, una modalidad conocida como pumpkin patch, que suele repetirse entre fines de septiembre y fines de octubre en varias provincias canadienses. En este tipo de granjas, las familias eligen y cortan sus propias calabazas, una práctica que está vinculada tanto al Día de Acción de Gracias canadiense, que se celebra el segundo lunes de octubre, como al Halloween del 31 de octubre.

Luisana, que es actriz, cantante y modelo, compartió la experiencia en sus redes sociales. Las imágenes muestran el predio con carpas blancas y un cielo celeste, donde se la ve sentada sobre dos calabazas en medio de un campo lleno de ejemplares dispersos por el suelo. En algunas de las tomas aparece sonriente mientras se ata los cordones de sus zapatillas y en otra posa con el puño en alto y la mirada fija hacia la cámara.

El look para el campo

Para esta salida, la actriz eligió un estilo muy cómodo y canchero. Llevó un buzo bordó con una inscripción deportiva y una leyenda, que combinó con jeans de tiro ancho con roturas en una de las rodillas y el dobladillo doblado sobre el tobillo. Completó el conjunto con zapatillas en tono vino con detalles blancos, lentes de sol oscuros y aros pequeños.

Michael Bublé, el reconocido cantante y compositor canadiense, también apareció en las postales. En una selfie donde ambos sonríen con lentes de sol, Bublé abraza a Luisana por los hombros; él estaba vestido con un buzo marrón y una campera verde oliva. Otra de las fotos registra a la actriz sentada sobre una calabaza con el mentón apoyado en la mano, teniendo de fondo un campo de maíz y árboles con colores otoñales.

Girasoles y una comisaría de calabazas

El recorrido por el predio fue mucho más que solo buscar calabazas. El paseo incluyó un sector de girasoles con pétalos densos y color anaranjado, que fueron fotografiados en primer plano junto a calabazas apiladas entre las plantas y un cartel amarillo al fondo. Además, Luisana se mostró en cuclillas junto a otra calabaza mientras sostenía un buzo de bebé rosa con corazones y sonreía a la cámara.

Una de las estaciones más curiosas del lugar era una estructura con forma de comisaría, construida íntegramente con calabazas pequeñas. El lugar tenía un cartel de madera con la palabra "Sheriff" y, a un costado, un afiche de búsqueda que ofrecía una recompensa de USD 1.000 por aplastar calabazas. Luisana se fotografió de pie en la entrada de esa construcción con las manos en los bolsillos del jean.

El cierre con los jack-o’-lanterns

Para terminar la serie de fotos, apareció una toma panorámica del predio al atardecer, con hileras de calabazas sobre paja y guirnaldas de luces encendidas entre los puestos. Esta imagen estuvo acompañada por un texto que hacía referencia a la jornada dedicada a la cosecha de calabazas.

El cierre definitivo de la publicación fue una exhibición de calabazas que ya habían sido talladas y transformadas en los tradicionales jack-o’-lanterns, cada una con una expresión diferente y dispuestas sobre estantes de madera bajo un cielo despejado. El texto invitaba a elegir el estado de ánimo entre tres opciones marcadas con flechas: feliz, sobre una calabaza con gesto sonriente en la parte superior; caótico, sobre otra con una expresión más intensa; y somnoliento, sobre una tercera que tenía los ojos entrecerrados.

Sinceramente, yo necesito un viaje así y ese buzo bordó es un 10, ¿no creen?