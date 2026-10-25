Antonela Roccuzzo y el imperio del negro: el look minimalista que nos dejó mudas

Espectáculos

Antonela Roccuzzo volvió a romperla con su estilo y dejó a todo el mundo mirando. En una serie de fotos que circularon hace poco, la empresaria apostó por una propuesta de inspiración minimalista, basada en líneas sencillas y detalles súper cuidados que capturaron todas las miradas.

El viernes 23 de octubre, Antonela acompañó a Lionel Messi a Oviedo, España, donde el capitán fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Si bien durante esa visita mostró distintas elecciones de ropa, hay un estilismo en particular que se robó el show por el diseño de la prenda y la selección de accesorios.

Los detalles del vestido

Para este look, Antonela eligió un diseño de largo midi, sin mangas y con escote cerrado. La prenda tiene un ajuste suave en la cintura y termina en una falda fluida que tiene un borde inferior levemente irregular. Lo que más llama la atención es la silueta limpia: nada de estampados, bordados ni apliques que distraigan del acabado brillante de la tela.

Si miramos de cerca, la parte superior tiene un drapeado discreto alrededor del cuello y una prolongación de tela sobre los hombros que se nota más en las fotos laterales. Este toque le da volumen a la parte de arriba, mientras que las costuras diagonales de la falda muestran la calidad de la confección. Es un diseño que se mantiene sencillo pero que tiene recursos que le dan muchísima personalidad.

Calzado y accesorios

Para cerrar el conjunto, sumó unos stilettos negros de punta fina y taco aguja. Como el vestido es midi, los zapatos quedan totalmente a la vista, manteniendo una gama cromática uniforme de pies a cabeza. En una de las fotos, donde posa junto a una puerta de madera, se puede apreciar bien tanto la altura de los tacones como la caída de la tela sobre las piernas.

Un dato curioso es cómo el acabado satinado juega con la luz. En el interior, la superficie oscura muestra reflejos gris grafito, mientras que en el balcón el color se ve más uniforme. Estos cambios permiten notar la textura y los pequeños pliegues que se arman en la cintura y la parte superior.

En cuanto a las joyas, Antonela eligió aros con formato floral y acabado brillante, que se ven perfecto tanto de frente como de perfil. También sumó un anillo de gran tamaño, una pulsera delicada y un reloj metálico. Estos accesorios funcionan como puntos de luz alrededor de su cara y manos, pero sin romper la sobriedad del look.

Belleza y evolución de estilo

El pelo lo llevó suelto, con raya lateral y ondas suaves en las puntas. En algunas imágenes el cabello cae sobre un hombro y en las de perfil se extiende por la espalda, dejando los pendientes bien visibles y el escote despejado. El maquillaje fue súper acertado: sombras cálidas, un delineado marcado y labios rosados con acabado luminoso, sumado a un brillo sutil en los pómulos y cejas bien definidas.

Esta preferencia por los colores neutros y las líneas clásicas se vio en todo el viaje a Asturias. Antonela llegó con un conjunto negro de pantalón amplio y usó sastrería gris para una audiencia oficial, además de otros looks para la gala. En cada aparición cambió de ropa, pero siempre mantuvo esa esencia sofisticada.

Su evolución en la moda es un hecho. En octubre de 2024, durante una charla con Haute Living, contó que su forma de vestir cambió y que trabajar con profesionales del sector la ayudó a descubrir qué piezas le quedan mejor. También confesó que prefiere los tejidos cómodos y que busca elecciones que reflejen su propia personalidad.

Con este vestido negro satinado y los stilettos, Antonela volvió a unir dos clásicos indiscutibles de la noche. Entre la silueta midi y el peinado natural, logró que la confección fuera la protagonista absoluta de una estética minimalista que ya es su marca registrada.

¿Será que el negro satinado es la única apuesta segura para no fallar nunca?