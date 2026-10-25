El desgarrador presente de Soledad Pastorutti por la salud de su papá

Espectáculos

Soledad Pastorutti está pasando por un momento personal muy bravo. Mientras presenta su nuevo álbum, Vale la pena, la cantante confesó con mucha emoción que la salud de su padre, Omar, es delicada y que el hombre ya no sabe quién es ni quién es ella.

Ante este escenario, la música fue su cable a tierra. Así surgió “Mi Refugio”, un tema dedicado a su papá para agradecerle la confianza, las enseñanzas y la libertad que le dio desde que empezó en la música. Aunque la letra no habla directamente de la enfermedad, la historia familiar le da un sentido mucho más profundo.

La grabación de la canción fue un proceso súper movilizante. Soledad contó que tuvo que registrar cada frase por separado, pero al final decidió dejar la primera toma, la que era el demo. Según ella, volver a grabarla le hubiera sacado la autenticidad a una interpretación que estaba cargada de emoción.

Uno de los momentos que más la llegó fue cuando le hizo escuchar el tema a Omar. La artista relató que él lloró al oírla y que, aunque no sabe qué habrá entendido del mensaje, pasó algo fundamental: reconoció su voz.

La Sole recordó que su padre fue una figura clave para que ella y su hermana pudieran construir sus propios caminos, confiando siempre en ambas. Por eso, le duele especialmente pensar en todo lo que Omar podría disfrutar hoy junto a sus nietos si no estuviera atravesando esta situación.

Para la cantante, “Mi Refugio” terminó siendo más que una canción del disco; es un homenaje y una forma de decir aquello que a veces las palabras no alcanzan a expresar: el amor por un padre que marcó su vida para siempre.