Boda a lo grande: Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron con una fiesta épica

Espectáculos

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento este sábado con una fiesta masiva en Rüt Haus, un salón exclusivo de la Costanera Norte en Buenos Aires. La pareja armó un evento a gran escala donde reunieron a familiares, amigos y a numerosas figuras del espectáculo para festejar su unión.

En cuanto al estilo, Andrea fue por lo seguro pero sofisticado: eligió un vestido nupcial clásico en tono blanco (off white) de líneas simples, con un abrigo liviano sobre los hombros para completar el outfit. Pero ojo, que la bailarina uruguaya no se quedó solo con ese look; ya había anticipado que iba a usar tres vestidos distintos durante la jornada.

Por su parte, Pablo Otero no quiso complicarse y fue por el clásico infalible: traje negro, camisa blanca y moño negro al tono. Un combo que nunca falla y que lo dejó impecable para la ocasión.

La lista de invitados fue un desfile de famosos. Estuvieron Luis Ventura con Fabiana Liuzzi, Susana Roccasalvo, Barbie Simons y Daniel Ambrosino. También se sumaron Gabriel Corrado con su esposa Evelyn Botto, Fede Bal, Rocío Marengo y Débora D’Amato. Además, Flor de la V llegó acompañada por su pareja, Pablo Goycochea.

Momentos emotivos y sorpresas

La fiesta no fue solo baile y glamour, sino que tuvo sus dosis de lagrimitas. José, el hijo menor de Pablo, dio un discurso sobre lo que significó para su papá la llegada de Andrea a su vida. Después, el propio Pablo se emocionó al dedicarle un mensaje a su esposa, recordando todo el camino que recorrieron desde que se conocieron.

Andrea también quiso dejar su marca y sorprendió a todos recitando una canción que escribió especialmente para él, inspirada en su historia de amor, aunque el tema todavía no tiene música.

El camino al altar

Este festejo fue el cierre de un proceso que empezó el 15 de octubre, cuando pasaron por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia íntima con sus hijos y familiares cercanos. En ese momento, Andrea compartió fotos en sus redes sociales diciendo que vivió una de las mañanas más lindas y emocionantes que quedan guardadas para siempre en el corazón.

La historia de amor de los novios arrancó en Punta del Este, Uruguay, donde los presentó una amiga en común en un encuentro familiar. El compromiso fue anunciado en octubre de 2025 y un año después concretaron la boda.

Un detalle que nos encantó fue el pedido de los novios: en lugar de regalos tradicionales, pidieron a los invitados que hicieran donaciones a instituciones benéficas de Argentina y Uruguay, sumándole un toque solidario a la fiesta.