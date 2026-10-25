Mercedes Ninci sufrió un golpe de un colega en vivo y Moria Casán saltó por ella

Espectáculos

Mercedes Ninci rompió el silencio después de un episodio bastante feo que protagonizó con un camarógrafo. Mientras la periodista realizaba una entrevista a Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, el hombre le golpeó la cabeza. El hecho ocurrió un lunes, cuando Arizaga salía de la fiscalía tras presentarse ante la jueza para solicitar que levantaran la medida perimetral que le impide ver a su pareja en Argentina.

En esa situación, varios medios esperaban a la joven a la salida del lugar. Ninci estaba cubriendo el tema para el programa La mañana con Moria, del canal Trece. En medio de la charla con Arizaga, la periodista sintió el impacto en su cabeza. Todo el momento quedó registrado por las cámaras de Trece, donde se pudo observar que quien la golpeó fue un camarógrafo del programa Intrusos, de América.

El descargo de Ninci y las disculpas

El martes, Ninci se refirió a lo sucedido en el programa conducido por Moria Casán. Contó que, al principio, no tenía idea de quién había sido el responsable y pensó que se trataba de algún cronista. Recién cuando pudo ver las imágenes del video se dio cuenta de que el golpe venía de un camarógrafo. Según relató, sintió que le tiraron el pelo y que en ese momento no sabía qué estaba pasando.

Más tarde, el hombre involucrado se acercó a pedirle disculpas. La periodista agregó que aceptó las disculpas, aunque confesó que en el momento no sabía por qué el hombre lo hacía, ya que aún no había visto el video y desconocía que él fuera el autor del golpe. A pesar de haber aceptado las disculpas, Ninci cuestionó la situación y advirtió que este tipo de conductas muestran a la sociedad una violencia muy fuerte que no puede pasar en el ámbito laboral.

La periodista aseguró que sintió bronca y reveló que no es la primera vez que ocurre algo así. Recordó que hace un tiempo vivió una situación muy similar con otro camarógrafo y que, en aquella oportunidad, decidió enviar un correo electrónico al jefe del hombre para comunicarle lo sucedido.

La reacción de Moria Casán

Por su parte, Moria Casán se mostró indignada por el episodio y cuestionó la violencia entre los trabajadores de prensa. La conductora opinó que no se puede naturalizar cualquier cosa solo por conseguir una nota y calificó como desagradable el hecho de que agarren a alguien de la cabeza.

Casán envió un mensaje fuerte contra los lenguajes violentos dirigidos a las mujeres en vivo, remarcando que la calle es sumamente dura. Destacó la dedicación de Ninci, mencionando que se levanta a las cuatro de la mañana para estar presente en las coberturas. Además, sostuvo que Mercedes tiene una gran notoriedad, pero que seguramente hay muchas otras chicas que pasan por situaciones iguales para conseguir una nota y se callan.

La One también reveló que la situación fue más allá del golpe a la periodista: desconectaron el cable del micrófono y golpearon a su propio camarógrafo, quien debió ser internado a raíz de los golpes recibidos. Ante esto, Casán reflexionó sobre si todo ese despliegue de violencia es necesario solo por una nota, aunque reconozca que todos están trabajando.

Facundo Moyano es un sindicalista y político argentino que fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2021.