Fede Flowers tiró la casa por la ventana en el Flowers Fest

Espectáculos

Fede Flowers, el cronista de LAM, decidió festejar su cumpleaños con todo en un boliche de Belgrano. El evento, que bautizó como “Flowers Fest”, fue una fiesta donde se juntaron compañeros de programas, famosos y familiares para acompañar al cumpleañero.

La lista de invitados estuvo cargada de figuras: Pilar Smith, Anamá Ferreira, Santiago Riva Roy, Claudia Valenzuela, Flor Cabrera, Cecilia Oviedo, Ale Castelo, Nacho Rivarola, Alfonso Oliva, Maru Leone, Nancy Duré, Víctor Hugo Araguas, Jeremías Sierra y Walle Leiva, entre muchos otros.

Para que nadie se aburriera, el evento tuvo de todo: hubo maquillajes, pista de baile, cabina de luz infinita y cabina de fotos. Además, sirvieron varios platos durante toda la noche, cerrando el festejo con el momento más esperado: el corte de la torta, que estaba hecha a imagen y semejanza de Fede.

La verdad que el despliegue fue total, aunque lo mejor fue la torta personalizada.