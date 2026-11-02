Jabón en pan o gel de ducha: cuál elegir según tu piel

Estilo de vida

A la hora de bañarse, la pelea eterna es entre el jabón en barra y el gel de ducha. Aunque los dos limpian y refrescan la piel, la diferencia real está en cómo están hechos y cómo reaccionan con nuestro cuerpo.

El jabón en barra se fabrica calentando aceites y ceras con sosa cáustica, dejando que repose durante semanas. Por otro lado, el gel de ducha es más suave y suele venir enriquecido con aceites e ingredientes hidratantes diseñados para problemas específicos de la piel.

Si buscás algo con pocos ingredientes y que no destruya el planeta, el jabón en barra es la posta. Como no tiene agua, es mucho más difícil que crezcan bacterias y casi no necesita conservantes. Además, su envoltorio es mínimo, lo que lo hace más eco-friendly. Muchos vienen con aceites para que la piel no se sienta tan seca.

Pero ojo, que no todo es color de rosa. El jabón en barra tiene un pH alto (entre 9 y 10), lo que puede dejar la piel sensible tirante o seca. También pasa que algunos dejan ese resto molesto en la piel o en el piso de la ducha.

El gel de ducha juega en otra liga en cuanto a hidratación. Es más suave, contiene ceramidas y emolientes que protegen la barrera de la piel. Lo mejor es que su pH se puede ajustar para que coincida con el nuestro y el envase evita que se contaminen los contenidos.

La contra es el plástico del envase, que suma más basura al medio ambiente, y que necesita conservantes para que no aparezca moho, algo que no es ideal si sos fan de los productos naturales.

Guía rápida según tu tipo de piel

Si tenés la piel sensible o se irrita con facilidad, el jabón en barra es una buena opción. Pero si sentís la piel seca, tirante o con ganas de rascarte, el gel de ducha es el que te va a salvar hidratando y calmando la zona.

Para elegir bien, conviene buscar ingredientes como ceramidas, glicerina y aceites de coco, argán o aguacate. Si querés una exfoliación suave, lo ideal es ir por el ácido láctico o salicílico. Lo que sí conviene evitar son los productos con fragancias, triclosán o antibacterianos fuertes, porque pueden irritar o romper la microbiota natural de la piel.

¿Sos del equipo del jabón clásico que se resbala por todo el baño o no podés vivir sin el gel?