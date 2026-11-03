La China Suárez va con todo contra una emprendedora por filtrar sus datos

Espectáculos

La China Suárez decidió iniciar acciones legales contra un emprendimiento que filtró la información de un pedido que la actriz realizó a través de una plataforma de compras. El problema empezó cuando la vendedora subió una historia a sus redes sociales diciendo “miren quién mi habló”, pero cometió el error fatal de no tapar los nombres de los involucrados.

Según explicó Lautaro Rodríguez, abogado de la actriz, la compra consistía en sellos personalizados con los nombres de los hijos de la China. El pedido se hizo utilizando el usuario de su mamá, Marcela Rivero, basándose en las iniciales que figuraban en la transacción. El abogado dejó claro que el daño ya está hecho y que un pedido de disculpas no alcanza, ya que la actriz fue ridiculizada por el tema de los apellidos.

Por eso, la estrategia legal es tajante: decidieron omitir el envío de una carta documento para pedir que la mujer rectifique sus dichos y van a ir directamente a una mediación por daños y perjuicios. Para el equipo legal, no se trata de un simple error de una emprendedora, sino de un negocio grande que rompió la confidencialidad y el deber de trato digno.

La demanda se encuadra en una relación de consumo, ya que no hubo un canje de por medio, sino una compra particular. Según Rodríguez, la vendedora incumplió los términos y condiciones de la plataforma de compra, además de violar la ley de datos personales. Sobre el monto de la indemnización, el abogado prefirió no dar cifras exactas, pero adelantó que se reclamarán varios rubros: daño emergente, daño moral y daño punitivo, que es el que sanciona a los vendedores que no cumplen las normas de defensa al consumidor.

La postura del equipo de la China es que ser famosa no le quita el derecho a comprar por la aplicación que quiera y a que se respete su intimidad. Según el abogado, aunque sea famosa, nadie puede difundir estas cosas.