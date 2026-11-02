Marta Fort soltó una bomba sobre su pasado con Nazareno Casero en Masterchef

Espectáculos

El programa del domingo 1 de noviembre de Masterchef Celebrity nos dejó un momento imperdible. Todo empezó cuando Nazareno Casero, actor y participante del reality, le prestó un ingrediente a Marta Fort y aclaró que lo hacía únicamente por ser ella.

Ahí entró en escena Damián Betular. El jurado, que no se guarda nada, le tiró a Nazareno que no entendía por qué estaba soltero si era un buen candidato. Betular le preguntó a Marta para confirmar que estaba de novia y ahí fue cuando ella confesó: “Si, igual tiroteamos en su momento”.

Obviamente, Betular no pudo aguantar la risa ante semejante revelación. Betular lanzó un “Yo no quiero preguntar más nada, se lo dejo a Wanda” para cerrar el tema.

Sinceramente, nos encanta cuando el clima en la cocina se pone así de tenso y picante. ¿Quién hubiera imaginado que estos dos tenían esa historia guardada?