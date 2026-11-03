Beto Casella puso el pecho y dijo que no a la conducción de Intrusos

Espectáculos

Beto Casella rechazó de forma directa la posibilidad de asumir la conducción de Intrusos. El nombre del periodista empezó a sonar fuerte en América TV luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaran al aire sobre el final de su dupla televisiva, dejando un vacío en uno de los formatos de espectáculos con más trayectoria de la televisión argentina.

El desplante de Beto

Casella, que actualmente conduce BTV en la misma señal, fue tajante al analizar la propuesta. Según explicó, Intrusos es un género fuerte que él no sabe hacer. El conductor aseguró que no se ve en ese rol y que no aceptaría una propuesta que implicara conducir el programa bajo el formato tradicional.

Aunque no quiso sonar inflexible, aclaró que llegó al canal con una idea concreta sobre el programa que quería hacer y que prefiere mantener ese esquema o algo parecido para preservar la identidad de su ciclo actual.

El guiño de Jorge Rial

La especulación tomó fuerza porque Jorge Rial mencionó públicamente que le gustaría ver a Casella al frente de Intrusos. El periodista reconoció que vio el comentario y, lejos de molestarse, valoró la opinión del exconductor, señalando que Rial es un tipo que sabe mucho de tele y que su comentario está bueno.

Sin embargo, el halago no fue suficiente para convencerlo. Casella insistió en que la conducción de un programa dedicado a primicias, entrevistas y controversias de la industria requiere recursos específicos y sostuvo que no es ninguna pavada.

El "malentendido" de la suplencia

Durante la charla, le recordaron a Casella que ya había tenido una experiencia similar con buena recepción. El conductor corrigió la lectura y explicó que se trató de un malentendido, ya que solo estuvo al frente del ciclo durante quince días.

Contó que en aquella oportunidad encabezaba Intocables y que, como Jorge Rial había pasado a la franja nocturna y dejado el programa unos días antes de concretar el cambio, las autoridades del canal le pidieron que lo reemplazara por ese período breve. Casella lo resumió con humor, dejando claro que aquella participación acotada no fue un proyecto de largo plazo ni una estabilidad en el puesto.

El futuro de Intrusos

La salida de la pareja conformada por Pallares y Lussich instaló la incógnita sobre quién quedará al frente de la pantalla. La semana pasada, los conductores dedicaron casi media hora de su emisión para repasar su historia juntos y negar rumores de enfrentamiento, asegurando que no existe una ruptura en el plano personal.

Entre las versiones que circulan en el canal, algunas apuntan a que Lussich continúe como conductor pero sin su compañero, mientras que otras hipótesis se centran en figuras internas de la señal o periodistas con experiencia en entretenimiento. Con la negativa de Casella, la lista de candidatos vuelve a quedar abierta.