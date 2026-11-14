Pedro Alfonso vuelve a Carlos Paz con una comedia y un elenco bomba

Espectáculos

Pedro Alfonso ya tiene todo listo para volver a Villa Carlos Paz en la temporada de verano 2027. El actor regresa a la ciudad cordobesa con una nueva comedia titulada Manos Arriba, marcando un regreso a uno de los destinos más tradicionales del espectáculo después de 15 años de vínculo con la zona.

El estreno está programado para el 25 de diciembre de 2026 en el Teatro del Lago. Para esta apuesta, Alfonso no viene solo: el elenco incluye a Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos. La dirección queda en manos de Diego Ramos, mientras que la producción la llevan adelante Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

La obra ya tiene asegurada su continuidad en Buenos Aires. Manos Arriba llegará al Teatro Multitabaris el 18 de marzo de 2027. Según contó la producción, este acuerdo se cerró con los clásicos apretones de manos que usa el empresario Carlos Rottemberg para sellar sus contratos.

Para los que quieran ir a verlo en Villa Carlos Paz, las funciones serán de martes a domingo y las entradas se podrán conseguir por Plateanet.

Este regreso tiene un gustito especial para Pedro Alfonso. Su historia con Carlos Paz empezó en 2011, cuando llegó por primera vez junto a Paula Chaves, justo cuando empezaba su relación. Desde entonces, las temporadas en Córdoba fueron una cita fija que acompañó el crecimiento de su familia y la llegada de sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

En estos 15 años, el actor ya pasó por éxitos como Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo. También compartió tres temporadas con Emilio Disi, a quien recordó como un maestro y guía en su carrera.