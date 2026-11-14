Emanuel Ortega reapareció en público después de separarse de Julieta Prandi

Espectáculos

Emanuel Ortega volvió a mostrarse en público un mes después de confirmar que se separó de Julieta Prandi. Después de seis años juntos y estando muy cerca de casarse, el músico decidió refugiarse en sus afectos más cercanos y reapareció en un doble festejo íntimo.

El refugio familiar

La excusa para el reencuentro fue el cumpleaños número 41 de Rosario Ortega, la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, el pasado lunes 9 de noviembre. Emanuel acompañó a su hermana menor en dos momentos distintos de la jornada, buscando contención en sus padres y hermanos para cerrar este capítulo de su vida personal.

El festejo arrancó la noche del domingo en un bar, donde se juntaron amigos íntimos y algunos de los hermanos Ortega. También estuvo Charly García. Gaby Álvarez, que es relacionista público, compartió las fotos del encuentro nocturno. En una de las imágenes, se ve a Emanuel sentado a la mesa con Rosario, Martín y Julieta Ortega, usando una camisa a cuadros abierta sobre una remera negra y un saco oscuro.

En otra postal, el cantante posa distendido en un sillón junto a Álvarez. También hubo una foto más cercana donde Martín y Julieta se muestran sonrientes junto a Emanuel.

Almuerzo y looks relajados

La celebración siguió el mediodía del lunes 9 de noviembre con un almuerzo familiar. Las fotos fueron subidas a las redes sociales por la propia cumpleañera. Para este momento, Emanuel eligió un look mucho más informal: remera blanca lisa, pantalón deportivo bordó y lentes de sol. En la imagen, se lo ve mirando hacia abajo mientras acompañaba el momento de la torta.

En esa foto diurna, se ve a Rosario con lentes oscuros y remera rayada soplando la vela, rodeada por Emanuel, Julieta, Martín, Evangelina Salazar y Palito Ortega.

Silencio vs. definiciones

Mientras que el entorno del músico mantuvo una postura cautelosa durante todo este proceso, Julieta Prandi fue la que puso las cartas sobre la mesa. La modelo aclaró que el divorcio avanza sin división de bienes y dio una definición tajante sobre el final de la pareja. Además, Prandi cuestionó a quienes opinaron sobre la ruptura desde afuera.

Por su parte, el cantante optó por el silencio absoluto y el bajo perfil, eligiendo no decir nada mientras atraviesa este momento complejo.

Emanuel Ortega es un cantante de pop argentino y es hijo de Ramón "Palito" Ortega.