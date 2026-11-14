Muscari festejó sus 50 con una sorpresa súper emotiva de su hijo

Espectáculos

José María Muscari cumplió 50 años el viernes 13 de noviembre y el comienzo del día fue digno de una película. Su hijo, Lucio, y la novia de este le organizaron una sorpresa matutina que dejó al director teatral totalmente conmovido.

El lugar quedó decorado con cortinas plateadas y un banderín de "Feliz cumple", y prepararon varios regalos con distintas fotos de los momentos más importantes de la vida de Muscari.

El director compartió todo el despliegue en sus historias de Instagram y también hizo una publicación en su cuenta para celebrar los 50 años. Según contó, la foto que le regalaron su hijo y su novia le hizo ver sus 50 años de vida, de historia y de felicidad.

Muscari se definió como un "privilegiado del amor" y contó que su día arrancó con un desayuno regalo de ellos.

La publicación se llenó de saludos y mensajes de cariño. Varias figuras del espectáculo pasaron por sus comentarios para dejarle sus saludos. Reyna Reech le deseó que siga siendo cada día más feliz, mientras que Georgina Barbarossa le escribió un mensaje lleno de entusiasmo diciéndole que lo quiere mucho. Aníbal Pachano también se sumó a la movida con un saludo breve pero muy afectuoso.