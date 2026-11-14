Pasarela en el Movistar Arena: Eva de Dominici y Marta Fort se sumaron al show de María Becerra

Espectáculos

María Becerra abrió la serie de recitales en el estadio de Villa Crespo el viernes 13 de noviembre. El show tuvo una puesta en formato 360 grados con el público rodeando la escena y todas las entradas agotadas. Durante casi tres horas, la cantante presentó su último disco junto a sus alter egos y repasó temas históricos de su repertorio, pero el momento más disruptivo fue el bloque dedicado a la moda.

María Becerra es una cantante y compositora argentina que se dio a conocer en 2017 como YouTuber. En 2019 lanzó su primer EP 222 y logró hits como "High", "Miénteme" y "Qué Más Pues?".

El desfile sorpresa y los looks

Para este segmento, la artista eligió la canción "Sexo es la moda", lanzada a fines de 2024 junto a Yandel, que tiene un videoclip inspirado en revistas del rubro. En el escenario, se armó un desfile donde participaron modelos y bailarinas con diversos tipos de cuerpo, integrando a dos invitadas especiales que lucieron diseños de la firma Verónica de la Canal.

Marta Fort fue la primera en aparecer en la pasarela del escenario central. La hija de Ricardo Fort eligió un diseño de encaje negro transparente que llegaba hasta los pies, con mangas largas y detalles de bordados y apliques brillantes sobre lencería negra. Para completar el look, sumó un rosario con medalla y cruz, aros colgantes y el pelo rubio suelto con ondas.

El paso de Marta por la pasarela terminó en ovaciones desde las tribunas. Después del show, circularon videos en los que se leía la frase "Mirá, Comandante, todo el Movistar Arena aclamando a tu hija", haciendo referencia al apodo de su padre. Tras su salida, Marta fue a los camarines para saludar a María Becerra.

La experiencia fue compartida en Instagram por la propia Marta, su representante Natalia Román y la creadora de contenido Mary Alderete. En una de las historias, donde se veía el video de su recorrido, escribió "Hermosa experiencia" y etiquetó a la cantante. Cabe destacar que este no fue su debut como modelo, ya que en julio de 2023 realizó su primera producción con una agencia que representaba a Zaira Nara y a la China Suárez.

El despliegue de Eva de Dominici

Luego de Marta, llegó el turno de Eva de Dominici. La actriz desfiló con un minivestido de satén que tenía escote bordado, mangas cortas abullonadas y ruedo de encaje. El conjunto estaba complementado por una liga y una capa larga que se desplegaba con cada paso y caía hasta el piso.

En los registros del momento, se ve a la modelo haciendo girar la capa y levantando los brazos para saludar a la platea mientras avanzaba hasta el borde del escenario. Hacia el final de la secuencia, apareció María Becerra luciendo un atuendo negro de flecos y botas plataforma, acompañada por su cuerpo de baile.

La firma detrás de la ropa

Verónica de la Canal fue la responsable de ambos looks. La diseñadora, formada en vestuario del Teatro Colón y diseño de indumentaria, ya había trabajado anteriormente con Eva de Dominici. Un ejemplo de esto fue el 3 de junio de 2018 en los Martín Fierro, donde Eva usó un vestido nude con falda de volados y escote profundo que incluía consignas a favor del aborto legal.

La trayectoria de Verónica de la Canal incluye un debut en el Mar del Plata Moda Show, invitada por Héctor Vidal Rivas. Su estilo, descrito como romántico, victoriano y barroco, ha llegado a artistas como Lali, Tini y Nicki Nicole. De hecho, la diseñadora creó los vestidos de novia para La Triple T y la compositora de "Fanático" en el último show en River.

En su sitio web, la creadora explicó que desde sus primeros desfiles buscó incluir siluetas diversas y que su objetivo es resaltar la femineidad de quien usa sus prendas.

Este evento fue el primero de las diez funciones que María Becerra tiene programadas en el Movistar Arena hasta febrero de 2027. Honestamente, meter un desfile en medio de un show es un riesgo, pero con estos looks y el despliegue de Eva y Marta, la Nena de Argentina se animó y salió ganando.