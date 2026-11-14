Rottemberg presentó la temporada 2027 en Mar del Plata con plateas a 48.000 pesos

Espectáculos

Carlos Rottemberg presentó en Buenos Aires los once espectáculos que formarán parte de su cartelera para el verano 2027 en Mar del Plata. El empresario, que administra seis salas en la ciudad balnearia, denominó a esta temporada número 49 como "Contracorriente". El nombre surge como una apuesta a que el tiempo acompañe a las playas.

El anuncio llega después de un periodo de incertidumbre. Hace tres semanas, el productor había manifestado su alarma al asegurar solo dos títulos para sus seis salas. Sin embargo, admitió que el haber expresado esa preocupación ayudó a que gente del ambiente artístico resolviera hacer temporada, lo que permitió armar la convocatoria actual.

Precios y accesibilidad

Para esta temporada, el empresario mantuvo la marca de "Precios amigables", fijando el valor de la platea en 48.000 pesos en todas sus salas. Aseguró que este precio se respetará durante toda la temporada, en todas las funciones y con todos los medios de pago, garantizando un sector accesible sin letra chica.

Si bien concedió que el monto puede resultar caro para algunas personas, argumentó que el valor es el resultado de la unión de voluntades entre artistas, productores, directores y equipos creativos. Además, señaló que este costo estará bastante por debajo de lo que se paga por espectáculos de jerarquía en Buenos Aires.

El despliegue de las salas

En el teatro Mar del Plata se presentará el musical de cámara "La llamada". La comedia de Los Javis está protagonizada por César “Banana” Pueyrredón, quien encarna a Dios, junto a Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Leticia Siciliani y Juli Castro, con producción de Pablo del Campo y Estanislao Otero Valdez.

Por su parte, la sala Bristol recibirá a Mauricio Dayub con "El amateur", junto a Gustavo Luppi. Dayub ya llevó "El equilibrista" a la ciudad en 2020. En la misma sala, Natalie Pérez protagonizará los lunes "Las cosas maravillosas", bajo la dirección de Mey Scápola.

En el teatro Atlas, el 1 de enero debutará la comedia "Las hijas", dirigida por Adrián Suar. La obra está encabezada por Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Peña, quien regresa a la costa en una propuesta más íntima después de haber participado en musicales como "Mamma mía" y "Pretty Woman".

Estrenos y comedias

El teatro Lido tendrá el único estreno nacional de la empresa con "Regla de tres simple", una comedia escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y protagonizada por Felipe Colombo y Juli Savioli. En la misma sala se presentará "Viuda e hijas", obra que Nora Cárpena, María Valenzuela y Paula Morales traen de su gira nacional, sumando ahora a Leticia Brédice en el rol que anteriormente ocupaba Iliana Calabró.

Finalmente, el teatro Neptuno recibirá a "La función que sale mal", éxito de la calle Corrientes liderado por Dan Breitman, Fredy Villarreal, Maida Andrenacci, Héctor Díaz y Diego Reinhold. El espectáculo se define como un family show donde nada sucede como estaba previsto.

La presentación contó con el acompañamiento de Francisco Taverna, director de Cultura de General Pueyrredón, quien estuvo presente junto a los artistas de las obras y la prensa especializada.