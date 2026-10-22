La China Suárez y Mauro Icardi: amor, lujo y algún que otro roce en México

Espectáculos

La China Suárez no se guardó nada y terminó sus vacaciones con Mauro Icardi subiendo una foto muy personal desde la cama, bajo las sábanas y abrazada al delantero. La actriz acompañó la imagen con una dedicatoria súper dulce: "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina por amarme y cuidarme". Y para cerrar el posteo, agregó que Icardi la abraza y para ella se detiene el mundo, y que lo ama cada minuto más.

El itinerario de la pareja fue un verdadero despliegue de lujo. Primero pasaron varias semanas en la casa de Icardi en Nordelta, después armaron las valijas para irse de compras y paseos a Miami, y finalmente aterrizaron en México. Allí se instalaron en el hotel Parque Xcaret en la Riviera Maya, un complejo rodeado de selva y playas de arena blanca, donde también viajaron Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz con Benjamín Vicuña, y la madre de Eugenia.

La China quedó fascinada con el destino y calificó el alojamiento como "siempre un 10". También destacó la amabilidad y la educación de la gente y dijo que siempre desea volver a México. Por su parte, Mauro Icardi también compartió sus postales en redes sociales con la frase "Un poco de nosotros", mostrando fotos de los dos tomando mate y de la actriz luciendo distintos trajes de baño.

No todo fue color de rosa

Pero ojo, que detrás de las fotos perfectas parece que hubo algún momento tenso. Saltaron versiones de que algunos turistas habrían visto a Icardi fastidiado mientras caminaba con la China y los chicos. Obvio que el viaje no fue solo para descansar; trascendió que el delantero también tendría reuniones para definir el futuro de su carrera futbolística.

Entre el romance extremo, los hoteles cinco estrellas y los rumores de mala onda, nos queda la duda: ¿estará todo tan bien como en las fotos o el fastidio en el hotel era real?