Crossover histórico: Charly García visitó a Ronnie Wood en los camarines

Espectáculos

Imagínate la escena: Charly García y Ronnie Wood juntos en un camarín. El encuentro pasó en el Arena de Buenos Aires, horas antes del recital que el músico británico dio con su banda solista. La foto del momento es oro puro: se los ve sonrientes, Wood abrazando a Charly desde atrás mientras el argentino estaba sentado en su silla de ruedas.

Pero el detalle más lindo fue el regalo. Charly llevó varios discos de vinilo y en la imagen se lo ve sosteniendo Clics Modernos, ese discazo de 1983 que es historia viva de nuestra música. Para el look, Charly fue con una camisa a rayas y campera de jean clara, mientras que Wood, de 79 años, eligió una campera con estampado geométrico en tonos verdes y dorados. Un encuentro de gigantes que nos dejó recalculando.

El tour gourmet y tanguero de Ronnie Wood

El guitarrista no vino solo a tocar en el marco de su gira Fearless: Anthology 1965–2025, donde tuvo como invitada a Imelda May. El tipo aprovechó la visita a Argentina para hacer todo lo que nos gusta: pasó por el programa de Mario Pergolini en eltrece y volvió a uno de sus lugares preferidos de la ciudad, el espectáculo Rojo Tango en el Faena Hotel de Puerto Madero.

No fue solo por el show. Wood fue con su esposa Sally y los músicos de su banda, y se mandaron una cena de lujo. De entrada pidieron ceviche y langostinos scampi, siguieron con salmón blanco y puré de brócoli, y cerraron la noche con helado de chocolate.

Según contaron desde la comunicación oficial, Ronnie estuvo súper atento a cada cuadro del espectáculo, aplaudió de pie y hasta bailó con una de las bailarinas en su mesa, despertando las risas de sus compañeros. Al final, el músico subió al escenario para saludar a todos los artistas. Diego Messano, director comercial del lugar, destacó la amabilidad y cordialidad del británico y dijo que es un orgullo enorme que alguien de su historia elija volver a Rojo Tango. Wood ya había estado allí tres veces en 2016.