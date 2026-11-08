El tierno recuerdo de Marley: Mirko y Milenka heredaron el mismo piloto de Bob Esponja

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Marley volvió a llenar las redes de ternura al mostrar un lado muy familiar. En Instagram, el conductor compartió una serie de imágenes donde comparó a Mirko cuando era chiquito con una foto actual de Milenka, usando exactamente el mismo outfit para combatir la lluvia.

La prenda en cuestión es un piloto azul con detalles amarillos y dibujos de Bob Esponja. Lo más lindo es que la ropa fue usada primero por Mirko y, cinco años después, pasó a su hermana, quien volvió a ponérselo.

En las fotos más viejas, Mirko aparece súper divertido y sonriente durante un día lluvioso al aire libre, combinando el piloto con unas botas de agua del mismo color. Por otro lado, las imágenes más recientes muestran a Milenka con la capucha puesta y botas de lluvia oscuras, aprovechando el clima para jugar en los charcos que se formaron en la calle.

Como ya es costumbre, Marley suele usar sus redes para compartir distintos momentos de la vida de sus hijos en sus diversas etapas de la infancia. Esta vez, la secuencia de fotos dejó en evidencia lo rápido que pasa el tiempo, asociando el recuerdo a dos escenas de lluvia y a una prenda heredada entre hermanos.