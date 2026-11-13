Rosario se llena de magia: toda la grilla del 9º Festival de Magia

Espectáculos

El 9º Festival de Magia de Rosario arrancó el 11 de noviembre y se extiende hasta el 21 de noviembre. La movida es organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario junto a la Cooperativa Rosarina de Artistas de la Magia (CRAMI). La programación incluye espectáculos, intervenciones artísticas y talleres con inscripción previa en los Centros de Distrito municipales, la Escuela Municipal de Artes Urbanas y la ex Aduana.

En los Centros Municipales de Distrito se presentan funciones en formato varieté con intervenciones artísticas previas en los ingresos. La agenda es la siguiente: el 11 de noviembre a las 18:30 en el Distrito Norte (Warnes 1917); el 12 de noviembre a las 15:30 en el Distrito Sur (Av. Uriburu 637); el 13 de noviembre a las 18:30 en el Distrito Oeste (Pte. Perón 4602); el 18 de noviembre a las 10:00 en el Distrito Sudoeste (Av. Francia 4435); el 19 de noviembre a las 14:30 en el Distrito Noroeste (Av. Provincias Unidas 150 bis) y el 20 de noviembre en el Distrito Centro (Wheelwright 1486), aunque el horario de este último está por confirmarse.

El cierre llega el sábado 21 de noviembre, de 17 a 22, en el edificio de la Ex Aduana (Av. Belgrano 501). Esa jornada habrá propuestas para descubrir la magia, Carpas Mágicas con magia de cerca, pintacaritas y una estación artística. Para los que aman las fotos, habrá el Roperito Mágico para disfrazarse de magos y magas, además de un recorrido con ilusiones ópticas, una silla de levitación y un piso infinito. También se arma una feria temática con artesanos, comerciantes locales, venta de libros especializados en magia y food trucks.

Para los más chicos hay opciones según la edad. Para bebés y niños de hasta seis años hay un espectáculo de magia y títeres. Para chicos desde los ocho años, acompañados por un adulto, hay talleres a cargo de Cascotte y Molinette con inscripción previa; uno arranca a las 17:15 y el otro a las 18:00.

El gran cierre del festival será una Gala de Magia en formato varieté. La conducción estará a cargo de Piripincho (Héctor Ansaldi) y se suman al escenario Merok, Mistik, Euge Palacio, Max Shorton y el Mago Ezequías. ¿Quién se anima a intentar un truco o prefiere quedarse mirando?