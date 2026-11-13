La Tora rompió Instagram con una sesión de fotos muy picante

Espectáculos

Lucila “La Tora” Villar decidió subir la temperatura en su perfil de Instagram el miércoles por la noche. La conductora de streaming compartió una serie de fotos muy osadas donde se mostró con ropa de lencería sexy, recostada sobre una tela negra. Para completar el look, eligió un conjunto de encaje blanco y unos stilettos rojos de taco alto.

La propuesta no pasó desapercibida y generó un aluvión de comentarios. Entre los que reaccionaron están Martina Pereyra y Chiara Mancuso, ambas exparticipantes de Gran Hermano 2025, quienes también reaccionaron a las fotos. También Alan Simone aportó que la sesión estaba “picante”. El resto de los seguidores se sumó al elogio con frases como “Diosa del Olimpo” y “Qué potra”.

Esta producción llega después de que la influencer volviera a las redes luego de varias semanas de baja actividad. En ese regreso, La Tora aprovechó para poner al día a sus fans con algunas novedades personales. Primero contó, muy emocionada, que va a ser tía de una nena. Según explicó, su familia le había mantenido el secreto porque ella estaba en el Mundial.

Además de la noticia familiar, la exnovia de Nacho Castañares reveló que pasó por un cambio estético. Con la ironía que la caracteriza, adelantó que tenía “magumbos nuevos” antes de mostrarse con un escote pronunciado. Poco más de un mes atrás, confirmó a través de imágenes que se había realizado una nueva intervención en el busto, recibiendo el apoyo de sus seguidores que destacaron que la chica de Berazategui siempre está brillando.

Sinceramente, La Tora sabe exactamente cómo volver a generar ruido cada vez que aparece. ¿Habrá más producciones así o se quedó corta con el encaje blanco?