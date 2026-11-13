Bardo total en PH: Hernán Coronel elogió a su ex y terminó peleado con la novia

Espectáculos

Hernán Coronel protagonizó un momento muy tenso durante la grabación de la última emisión de PH Podemos Hablar. El cantante de Mala Fama aseguró que conoció el amor gracias a su exmujer, quien es la madre de sus tres hijos mayores, una frase que dejó helada a su actual pareja.

Berenice Lucrecia, novia del músico desde el año 2016 y con quien tuvo una beba hace muy pocos meses, estaba presente en el estudio y quiso irrumpir en el set para enfrentar al artista. Aunque el representante de Coronel logró frenarla para que no hubiera un cruce frente a las cámaras, la pelea explotó con gritos apenas se apagaron las luces durante un corte técnico.

El escándalo ocurrió frente al conductor Andy Kusnetzoff, mientras los invitados confesaban aspectos íntimos. Después del incidente, se supo que el músico pidió que eliminaran ese fragmento de la discusión antes de que el programa salga al aire. Ahora la producción debe decidir si emite el material original o si hace recortes para evitar que el testimonio se vea.

Tensión también con Santi Maratea

El clima del programa estuvo bastante picante, ya que también hubo un enfrentamiento fuerte entre la China Ansa y Santi Maratea. La pelea empezó cuando la periodista le preguntó al influencer sobre la colecta para un refugio de perros, algo que a Maratea no le cayó nada bien y lo llevó a cuestionar la investigación de Ansa.

El influencer increpó a la comunicadora preguntándole si su averiguación fue a través de medios y si eso era incompleto. Ante la aclaración de Ansa, que aseguró que solo estaba preguntando y no acusando, Maratea lanzó que si se ponían a preguntar qué había averiguado ella, seguro no sabía nada. La periodista cerró la discusión respondiendo que seguro que sí sabía.

El nivel de tensión entre Ansa y Maratea fue tal que Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir personalmente para calmar los ánimos, lo que obligó a interrumpir la grabación y retomarla unos 20 minutos después.