Alejandro se ganó 9.200.000 pesos en Ahora Caigo

Espectáculos

Alejandro se convirtió en el protagonista de uno de los momentos más festejados de Ahora Caigo al llevarse un premio de 9.200.000 pesos. Para lograrlo, tuvo que enfrentarse al desafío final donde el reloj corría contra él: tenía solo dos minutos para responder diez palabras basadas en sus definiciones.

El participante tuvo una estrategia clara y decidió avanzar primero con las respuestas que tenía más seguras, dejando para el final aquellas que requerían más tiempo de pensamiento. En la primera tanda, acertó términos como “creciente”, “certificado”, “telepase” y “buscador”.

Después se puso más picante la cosa y resolvió palabras mucho más complejas, como “onicomicosis”, “homicida”, “plusvalía” y “agrimensura”. Con la presión del tiempo al máximo, logró responder “desmantelar” y llegó a la última consigna. Para cerrar el juego, debía encontrar un sinónimo de “desapercibido” y clavó la correcta: “inadvertido”.

Obviamente, el estudio explotó en aplausos y gritos mientras Alejandro festejaba el monto. En medio de la emoción, Darío Barassi se acercó a abrazarlo y aprovechó para tirar una de sus ocurrencias clásicas.

“¡$9.200.000! Nosotros nos queremos matar porque no tenemos la plata para dársela”, lanzó el conductor entre risas. Para rematar la broma, le propuso a la producción pensar un plan de cuotas.

Por suerte para el ganador, Barassi aclaró rápido que el dinero sería entregado y remarcó que la plata se la iban a dar. Alejandro, todavía emocionado por haber completado el juego, apenas alcanzó a agradecer.

La verdad que Alejandro es un genio, yo me trabo con la tercera palabra y ya estoy pidiendo el taxi. ¿Ustedes qué harían con nueve palos?