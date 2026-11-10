Flor Torrente reveló un diagnóstico inesperado y el susto que se llevó: "Pensé que me iba a morir"

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Flor Torrente usó sus redes sociales para contar que recibió un diagnóstico médico que la dejó muy angustiada. Todo empezó con sus chequeos anuales, cuando durante una ecografía de carótida el médico le preguntó cuántos años tenía y le confirmó que tenía placas en la carótida.

La reacción de Flor fue inmediata y drástica. Aunque ahora lo cuenta con humor, confesó que en ese momento no fue nada gracioso y que se puso a llorar porque lo único que pensó fue que se iba a morir mañana, a pesar de hacer terapia y meditación.

El problema del colesterol

Al consultar con su cardiólogo, se enteró de que tenía el colesterol por las nubes. Flor reveló que se trata de un problema hereditario y que, por eso, le indicaron tomar una pastilla de por vida para bajar los niveles y lograr que las placas desaparezcan.

Sin embargo, el tratamiento no fue sencillo. Flor contó que pasaron dos meses y empezó a sentirse pésimo: tuvo dolores musculares, en las articulaciones y bajas de presión. La situación llegó a un punto en el que no podía salir de su casa y tuvo que bajar el ritmo de trabajo para calmarse.

Cambio de medicación

Ante estos síntomas, le quitaron la medicación. Según relató la hija de Araceli González, a la semana de dejar la pastilla volvió a sentirse ella misma. Actualmente, comenzó un nuevo tratamiento con otra medicación para ver si esta funciona mejor.

Flor cerró su descargo invitando a sus seguidores a escuchar a su cuerpo, a no dejar de hacer lo que les hace bien y a no faltar a los chequeos anuales, ya que son la clave para prevenir.