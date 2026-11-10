Duki lanzó un guiño romántico a Emilia Mernes en su nuevo tema

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Duki sorprendió con una referencia directa a Emilia Mernes, su pareja, en su canción "El Malo", una colaboración con el rapero chileno Pablo Chill-E. En uno de los versos, el artista argentino destacó el origen entrerriano de la cantante, nacida en Nogoyá, con una frase que menciona a "la reina de Nogoyá".

La frase despertó la atención de los seguidores de ambos, especialmente en Entre Ríos, por la referencia a dos ciudades de la provincia. El fragmento también incluye otra línea vinculada con la relación entre los artistas, en la que dice que si la tiene a su lado, nada lo para.

El regreso de Duki

Este tema es parte de "A veces solo me divierto", el nuevo mixtape de Duki. Con este proyecto, el artista marca su regreso con material musical después de haber anunciado una pausa en su carrera.

Además del lanzamiento, Duki aprovechó para celebrar sus diez años de trayectoria musical. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje de agradecimiento para quienes lo acompañaron desde el principio, asegurando que sus seguidores "son tan culpables como yo de este sueño que construimos juntos".

Momentos clave para la pareja

El lanzamiento de Duki coincide con una etapa llena de novedades para ambos. Mientras él vuelve con el mixtape, Emilia Mernes presentó "Bodypainting", que es uno de los adelantos de su próximo álbum de estudio.

Emilia, quien es cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz, comenzó su camino artístico en su ciudad natal, Nogoyá, antes de saltar a la fama nacional e internacional. Que Duki haya puesto el nombre de esa localidad en una producción de música urbana es un detalle que los fans no dejaron pasar.

Sinceramente, nos encanta cuando los artistas se tiran flores en las letras, y que Duki use el mapa de Entre Ríos para homenajear a Emilia es un diez. ¿Será que nos vienen más canciones así de románticas?