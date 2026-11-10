El caos de la China Ansa en MasterChef: lágrimas, discos perdidos y una acusación de robo

Espectáculos

La China Ansa tuvo una noche para el olvido en MasterChef Celebrity. El desafío era elaborar una torta rogel, una preparación de alta complejidad técnica que terminó poniendo a prueba la estabilidad emocional de la periodista, quien estuvo al borde de las lágrimas durante todo el proceso.

El problema empezó con la organización del horneado. En medio de la desesperación y con el tiempo agotándose, Ansa terminó repartiendo los discos de masa en seis hornos diferentes, que pertenecían a sus compañeros: Juli Poggio, la Geuna, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Rocío y Lizy. En ese momento, la participante admitió con la voz quebrada que se sentía frágil.

Ante la crisis, Maru Botana tuvo que intervenir para contenerla y guiarla para que pudiera avanzar. La periodista confesó entre lágrimas que se angustia tanto si a su hijo le va mal como si no se le pone el bollo de masa como tiene que estar. Botana la ayudó entregándole los discos ya listos, mientras que Juli Poggio también fue a asistirla apenas terminó su propia preparación.

La montaña rusa emocional siguió mientras salían las bandejas. Ansa se definió a sí misma como ciclotímica, ya que su estado de ánimo oscilaba según el resultado del horno. La ilusión volvió cuando apareció un disco con un color lindo y crocante.

Sin embargo, el drama no terminó ahí. Antes de armar la torta, la periodista notó que faltaba un disco y acusó a alguien de habérselo afanado del horno. La responsable resultó ser Karina Mazzocco, quien admitió que pudo haberlo retirado por error debido a la confusión de tener masas repartidas en tantos hornos.

Aunque después Ansa aclaró con una sonrisa que era una broma, Mazzocco no se lo tomó bien. Reaccionó molesta y dijo que no le daría un abrazo para no quedar como una ladrona. Desde su lugar, Edith Hermida cerró el intercambio con su propio veredicto, que fue duro con las dos.

Cómo se hace el rogel según la experiencia de Ansa

Para quienes quieran intentar esta receta, el proceso implica pasos críticos que pueden derivar en un colapso nervioso si no se tiene cuidado:

Primero, hay que preparar la masa y dividirla en discos. Estos deben ser horneados individualmente hasta lograr que queden crocantes y con un color lindo. Es fundamental no perder la cuenta de cuántos discos se tienen, ya que el desafío pedía ocho capas y la China Ansa terminó haciendo diez.

Luego, se debe armar la torta superponiendo las capas. El toque final es la cobertura de merengue. En el caso de la periodista, el resultado fue polémico: Germán Martitegui cuestionó el merengue.

Al final, mientras que Martitegui fue tajante al decir que nadie había afirmado que el plato estuviera espectacular, Maru Botana fue más generosa. La pastelera valoró que haya logrado presentar la torta después de todo lo que pasó, considerando que pensó que ni siquiera llegaría a presentar dos capas.

Sinceramente, pasar de la crisis total a hacer diez capas de masa es un nivel de intensidad que solo se ve en MasterChef. ¿La torta habrá quedado bien o fue puro caos?