RosariGarcía: la muestra que desnuda el vínculo de Charly con Rosario

Espectáculos

El plan ideal para este domingo 1 de noviembre está en el Galpón 11. A las 17 se inaugura RosariGarcía, una muestra que funciona como un viaje por cuatro décadas de la relación entre Charly García y la ciudad de Rosario. No es solo una exposición más, sino un recorrido fotográfico y audiovisual que busca mostrar el lado más íntimo del músico.

Lo más fuerte de la muestra es el material: hay registros de fotógrafos profesionales, pero también fotografías caseras que nunca salieron a la luz, afiches de conciertos y videos filmados en camarines, bares, teatros y estadios. Es básicamente un mapa de los lugares donde Charly dejó su marca.

Charlas y archivos

La movida sigue a las 18 con una charla titulada “La fianza la pagó un amigo”. Juan Yacob, quien fue productor de los recitales de Charly en Rosario y registró sus visitas durante años, va a abrir su archivo junto a Roque Di Pietro. Di Pietro es periodista, escritor y editor especializado en la obra de García, autor de los dos volúmenes de Esta noche toca Charly.

Durante el encuentro van a proyectar videos con imágenes de archivo que son inéditas, así que muestran el costado cotidiano del artista.

Música y horario

La jornada incluye además un show acústico con los temas más emblemáticos de Charly, interpretados por Ale Mahfud, Lucio Mancilla, Cande Gasser y Sofi Gaggioli.

Para los que no lleguen hoy, la muestra RosariGarcía va a estar abierta los sábados, domingos y feriados, de 17 a 21 h, en el Galpón 11, ubicado en Estévez Boero 980. La entrada es libre y gratuita, así que no hay excusas para no ir.