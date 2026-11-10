Analía Maiorana y el look impecable para recibir al Papa León XIV

Espectáculos

Analía Maiorana asistió el domingo 8 de noviembre a una recepción oficial en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, con motivo de la visita del Papa León XIV. Para este encuentro, la exmodelo optó por una propuesta de diseño argentino firmada por Pablo Ramírez, quien utilizó el color negro y líneas clásicas para armar un estilismo que se ajustó a la formalidad del evento.

El diseño de Pablo Ramírez

El look estuvo centrado en un vestido de tejido tramado elastizado que dibujó una silueta entallada. La prenda se definió por un escote bote que despejó los hombros y mangas tres cuartos, terminando en una falda tubo de largo midi que llegaba por debajo de las rodillas y mantenía una caída recta. Para completar el conjunto, sumó un spencer de crepé con mangas largas y terminación a la altura de la cintura.

El uso del crepé permitió generar un contraste de texturas con el vestido, logrando que ambas piezas se distinguieran a pesar de ser una composición monocromática. El resultado final fue una imagen sobria que evitó verse uniforme, sin recurrir a estampados ni aplicaciones.

El diseñador Pablo Ramírez, quien fundó su etiqueta en el año 2000, tiene como sello distintivo el color negro. Su formación en Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires y sus primeros pasos profesionales en París consolidaron una propuesta reconocible en la moda local. Sus referencias creativas incluyen los hábitos religiosos, los uniformes y el cine clásico de entreguerras, de donde extrae el rigor de las formas y la austeridad que se vieron reflejadas en la elección de Analía.

Los accesorios y el detalle religioso

Para calzar el vestido, eligió stilettos negros de punta fina que se integraban al largo de la falda. En cuanto a los complementos, llevó una cartera Chanel que sostuvo en la mano en algunos de los retratos. El maquillaje se mantuvo en tonos suaves y el cabello fue peinado con volumen y ondas hacia las puntas, dejándolo suelto.

Cuando estuvo al aire libre, frente al edificio y en la calle, sumó anteojos de sol grandes y oscuros. En el apartado de las joyas, optó por aros de oro blanco y una pieza de escala discreta pero con un valor personal muy fuerte: una cruz adquirida hace años en Belén. El colgante, suspendido de una cadena fina, quedó ubicado a la altura del escote y destacó sobre el fondo oscuro del tejido, aportando una referencia religiosa concreta al vestuario sin necesidad de sumar otros símbolos.

El encuentro familiar

Durante la jornada también se capturaron imágenes que muestran tres generaciones de la familia. Analía posó sonriente junto a su madre y su hija frente al edificio, donde se veían integrantes del clero. Ambas acompañantes también eligieron prendas oscuras, aunque cada una con un estilo diferente.

En el caso de Malena Terra, la elección fue un conjunto negro compuesto por un pantalón recto y una chaqueta corta de textura visible, combinado con una blusa del mismo tono y zapatos de punta fina.

Además de las fotos en la vía pública, se registró un retrato de seis integrantes de su entorno cercano tomado dentro de una vivienda. En esta imagen, los hombres vistieron trajes y corbatas, mientras que las mujeres mantuvieron la paleta de colores oscuros, cerrando así el registro familiar de la visita del Papa León XIV.

Sinceramente, cuando hay que ir a un evento así, el negro es la zona de confort, pero Analía lo llevó a otro nivel con ese corte. ¿El detalle de la cruz de Belén? Un toque sentimental que terminó de cerrar el look.