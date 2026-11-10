Carmen Barbieri dio positivo de Covid y sigue internada

Espectáculos

Carmen Barbieri se encuentra internada en la Clínica Zabala, en Belgrano, luego de atravesar varias complicaciones de salud durante las últimas semanas. Aunque al principio su hijo, Federico Bal, había asegurado que el motivo de la hospitalización era una infección urinaria y descartó que estuviera contagiada de coronavirus, un nuevo análisis arrojó un resultado positivo de Covid-19.

La conductora de Con Carmen, de 71 años, permanece aislada y no puede recibir visitas mientras continúa bajo atención médica. Está consciente y tiene su teléfono celular para comunicarse con familiares y amigos, pero debe estar sola en su habitación. El personal médico que la atiende utiliza barbijos, cofias y trajes especiales para evitar contagios.

Carmen Barbieri es una actriz, bailarina, comediante, directora de teatro, conductora y productora argentina, reconocida por haber sido la primera ganadora del Bailando 2006 de Showmatch.

Una mala racha médica

Federico Bal, que se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales, confirmó el diagnóstico luego de hablar con su madre. El actor explicó que Barbieri había tenido Covid una semana antes y afirmó que viene de una mala racha con sus problemas médicos. Hasta el momento no se precisó si la infección urinaria sigue siendo parte del cuadro clínico ni si el resultado positivo es una nueva infección o el episodio anterior.

Los médicos la están controlando y Bal estimó que podría recibir el alta en los próximos días, aunque no hay una fecha concreta.

Este episodio se suma a semanas difíciles. A fines de octubre, Barbieri contó que tuvo un cuadro de broncoespasmo, gripe y meningitis, con fiebre de hasta 40 grados, lo que la obligó a hacer reposo y faltar a su programa. En ese momento, sus médicos evaluaron internarla, pero decidieron que siguiera el tratamiento en su casa.

El 28 de octubre sufrió una nueva descompensación cuando estaba por ir a los estudios de El Nueve. Un fuerte mareo y una baja de presión le impidieron subir al vehículo, por lo que volvió a su casa y pidió asistencia médica. También reconoció que el broncoespasmo le seguía provocando dificultades respiratorias.

El antecedente más grave

Este nuevo diagnóstico de Covid-19 es relevante por su historial. En enero de 2021, Barbieri pasó semanas internada en la misma clínica por complicaciones del coronavirus. En esa ocasión desarrolló una neumonía bilateral, estuvo en terapia intensiva y permaneció en coma farmacológico, recibiendo el alta el 20 de febrero.

Testimonio en un juicio

En medio de este caos sanitario, la actriz tuvo una semana intensa fuera de la televisión. El 4 de noviembre se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki.

El caso trata sobre las lesiones que denunció su amiga Sandra Domínguez tras intervenciones estéticas realizadas por el excirujano. Barbieri recordó una noche infernal en la que tuvo que asistir a Domínguez en su casa cuando atravesaba un cuadro grave de salud. También se emocionó al hablar de las consecuencias que enfrenta su amiga y recordó a Silvina Luna, quien trabajó con ella antes de operarse con Lotocki.

Solo unos días después de esa audiencia, Barbieri volvió a quedar internada en la Clínica Zabala, donde ahora espera evolucionar para regresar a su casa.