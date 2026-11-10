Hernán Drago abrió su corazón: el miedo a quedarse solo el resto de su vida

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Hernán Drago habló con total sinceridad en el programa PH Podemos Hablar. Durante el segmento conocido como “el momento del fuego”, donde los invitados cuentan qué cosas quieren dejar atrás, reveló que lo invade la sensación de que va a estar solo, sin pareja, el resto de su vida.

Drago explicó que, si bien está muy bien solo y trabaja de lunes a lunes, ese pensamiento aparece cuando llega a su casa. Lo que realmente quiere soltar es la idea de que no va a encontrar a alguien que sea recíproco y que se amolde a su vida, mientras él hace lo mismo con la otra persona. Aseguró que es un hombre feliz, pero que esa felicidad no es completa porque le molesta tener tanto amor para dar sin saber si podrá hacerlo.

La vara alta y los miedos

Drago también analizó las dificultades de buscar pareja a esta altura. Admitió que, estadísticamente, es complicado porque ya no tiene 20 años y se volvió muy exigente. Remarcó que sabe perfectamente qué quiere y qué no, y que espera que la otra persona también tenga esa claridad.

Su confesión conmovió a Cande Molfese, quien coincidió en que la felicidad es compartida y le dio tristeza escucharlo, sentimiento que Drago compartió. Él se definió como un buen tipo, trabajador, fiel y sano, alguien que disfruta de la vida y que puede ser feliz en pareja.

El trauma de los amores pasados

Cuando la charla se puso más profunda, Drago confesó que sufrió mucho por amor y que, por esa razón, no quiere volver a exponerse. Reconoció que no está dispuesto a negociar aquello que es necesario para sostener una relación, y que esa postura hace que ni siquiera pueda darse una oportunidad.

De todas formas, aclaró que no idealiza a nadie ni siente la necesidad imperiosa de estar con alguien. Concluyó que si el destino es seguir solo, así será, y se irá con todo ese amor por dar.