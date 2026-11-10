Guerra en LAM: Jorge Rial lanzó una bomba sobre las traiciones a Ángel de Brito

Espectáculos

Jorge Rial soltó todo en su streaming Ensalada Rusa. Según el conductor, hay un desfile incesante de panelistas de LAM que están visitando el tercer piso de América TV para ofrecerse y quedarse en el canal, evitando así el posible pase a El Nueve tras la venta de Mandarina.

Rial aseguró que este movimiento empezó a intensificarse el 3 de noviembre. Según sus dichos, las angelitas no solo buscan asegurar su lugar, sino que están contando intimidades del programa y quejándose de una especie de dictadura donde no las dejan hablar con otros ciclos.

El dato más picante lo dejó para una persona en particular: Laura Ubfal. Rial afirmó que ella fue la primera en ir a llorar. Para el conductor, la estrategia es clara: desarmarle el equipo a Ángel de Brito mientras él no está.

El radar de De Brito

Sobre el conductor de LAM, Rial especuló que su posible destino sea el canal de Víctor Santamaría, ya que De Brito tiene acciones en Mandarina, específicamente en el streaming Bondi Live. Según Rial, Ángel tiene la habilidad de oler los quilombos y rajarse antes de que exploten, como hizo cuando llegó Beto Casella a América.

En esta oportunidad, Rial sostiene que De Brito ya sabía lo de la venta y el caos que se vendría, por eso se fue a Francia. El conductor cree que será muy difícil retenerlo en el canal actual porque le estarían ofreciendo algo más que pantalla, involucrándolo en la programación de El Nueve.