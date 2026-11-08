Nicolás Occhiato abrió su corazón sobre la relación con Flor Jazmín Peña

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Nicolás Occhiato se puso sentimental y describió la etapa actual de su vínculo con Flor Jazmín Peña. Según contó el streamer, ya pasaron el fuego del enamoramiento y ahora viven una tranquilidad y una paz de sentirse familia que, para él, es mucho más lindo.

El conductor destacó que es hermoso juntarse con ella y sentirse en casa, resaltando la integración con sus familias. Como ejemplo, mencionó un viaje reciente al sur con la mamá y el papá de ella, su papá, su hermano y la novia, asegurando que la pasaron espectacular. Para Occhiato, venir de lugares muy parecidos y de estructuras familiares similares es algo hermoso que les da tranquilidad.

El secreto para no pelearse: cada uno en su casa

A pesar de estar súper consolidados, hay una regla de oro en la pareja: no conviven. Occhiato explicó que ambos creen que necesitan su espacio propio y que, cuando alguno lo requiere, el otro lo comprende perfectamente porque siente lo mismo. "No es la culpa del otro es que como el otro no lo siente no lo puede comprender", detalló sobre la importancia de respetar esos tiempos individuales para que nadie piense que el otro lo quiere menos.

Salto a la realidad y mascotas

El empresario también aprovechó para responder a quienes lo criticaron luego de que confesara que a veces no duerme con su novia. Contó que puede pasar que vaya a la casa de Flor Jazmín a merendar y charlar, pero que a la hora de la cena decida volver a su propio hogar. Para él, no tiene nada de malo y lanzó una indirecta a los críticos diciendo: "Pobre el que no pueda vivir una relación así de real y de sincera".

Para cerrar el cuadro romántico, reveló que actualmente están intentando que sus mascotas, un perro llamado Carlitos y un gato llamado Budín, logren conocerse y llevarse bien.

¿Ustedes se animarían a no convivir aunque estén súper enamorados?