Denisse González fue internada por quinta vez y preocupa a sus seguidores

Espectáculos

Denisse González volvió a encender las alarmas de sus seguidores al contar que fue internada nuevamente. La joven compartió una imagen desde la clínica donde se la ve acostada en una camilla con una vía intravenosa en el brazo.

"Vamos por la quinta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo pero seguimos en esa", escribió la exintegrante del reality de Telefe en Instagram. A pesar de la situación, Denisse quiso llevar tranquilidad y aseguró que en unos días regresará a su casa.

Este problema de salud viene arrastrándose hace varios meses, debido a una baja considerable en su nivel de plaquetas. Esa condición la llevó a pasar por varias internaciones en el último tiempo; la anterior había sido a mediados de octubre y recibió el alta el 26 de ese mismo mes.

En medio de este proceso, Bautista Mascia, también ex GH y novio de Denisse, apareció en las redes sociales para acompañarla. El uruguayo compartió una foto desde la clínica y fue directo para calmar los nervios de los fans: "Tamos bien, no se preocupen".

Cuando Denisse salió de su cuarta internación a fines de octubre, había dejado un mensaje muy movilizante en el que reflexionó sobre la valentía y el apoyo recibido.

Además, aprovechó para agradecer a quienes estuvieron pendientes de su evolución durante los últimos meses.