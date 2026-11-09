Lola Berthet: entre el mundo de las franquicias, las clases de actuación y los recuerdos de Los Roldán

Espectáculos

Lola Berthet integra el elenco de Franquicieros, una comedia de ocho episodios que se mete de lleno en el universo de las franquicias. La serie es coral y muestra cómo funciona el sistema de locales que uno ve habitualmente en la calle: desde dónde sale todo hasta cómo se genera el negocio. Para darle más realismo, la producción decidió grabar en los lugares donde sucede la acción.

La actriz interpreta a una mujer con un carácter muy firme, aunque empática y humana. En la trama, trabaja con una pareja donde el hombre es dominante y no comparten la misma visión sobre la franquicia. El personaje de Lola termina ayudando a la mujer de esa pareja para que logre concretar un proyecto propio. La serie mezcla elementos reales con ficción, basando algunos personajes en gente que trabaja en el sector, y tiene escenas grupales donde se nota la competencia entre los protagonistas por ver quién logra más, aunque siempre desde un lugar humano.

Fuera de los sets, Lola tiene un presente muy fuerte vinculado a la docencia. Da clases de actuación, pero aclara que no son cursos orientados específicamente a que alguien vaya a un casting, sino espacios de expresión. Sus alumnos son muy variados: tiene desde una chica que quiere ser actriz y cantante hasta una psicóloga, una docente y dos personas que trabajan en gastronomía, quienes encuentran en el teatro una herramienta para animarse a hacer cosas nuevas. Además, grabó una serie vertical que todavía no se estrenó.

Cuando recuerda su paso por la serie En el barro, destaca especialmente la experiencia de trabajar con Verónica Llinás, a quien admira hace años. Menciona que hubo una complicidad actoral muy fuerte en el pabellón junto a Charo López y la China Suárez. También recuerda el equipo formado por Ana Garibaldi, Lorena Vega, Payuca y Romina Escobar, con quienes mantiene hasta hoy un grupo de WhatsApp llamado “El vaginal”. En esa producción valoró mucho el trabajo de dirección de arte de Julia Freid, a quien ya conocía de sus trabajos con Sebastián Ortega.

El camino de Lola hacia la actuación fue intuitivo. Desde chica estudió danza clásica en la escuela de María Ruanova y llegó a tener como última maestra de zapatillas de punta a la mamá de Julio Bocca. También tocaba la guitarra eléctrica, una Fender que le regaló su familia. El arte estaba en su ADN: su papá pintaba al óleo y acrílico, y su abuelo materno era baterista de una banda en 25 de Mayo.

Al terminar el secundario, consideró estudiar Periodismo por su gusto por la cámara y la comunicación, pero decidió que la facultad no era para ella y optó por la actuación. Para formarse, fue con su papá a averiguar en la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD).

El proceso de ingreso a la EMAD fue exhaustivo. Se anotaron 300 personas y los exámenes duraron un mes entero. El método consistía en una serie de filtros donde los aspirantes debían aprobar pruebas de canto, ritmo y movimiento, actuación grupal y actuación individual. Solo 53 alumnos quedaron seleccionados y fueron admitidos en la carrera. La formación fue intensa: duró tres años y cursaban nueve materias por año. Más tarde fue parte de la lucha para que cambiaran el edificio de la escuela, que se caía a pedazos. Después pasó a tener nivel terciario.

Sus primeros pasos profesionales ocurrieron en el último año de la EMAD. Aunque en la escuela no estaba permitido hacer castings para evitar que los alumnos faltaran a clase, ella empezó a hacerlos. En esa etapa hacía teatro con José María Muscari, quien estaba un año más adelantado que ella. Juntos hicieron las obras Marchita y Mujer de carne podrida. Pablo Culell se hizo fanático de esas obras, la llamó para un casting y la llevó a Polka, donde fue presentada a Paula Granica.

Su primer trabajo fue un bolo en Gasoleros, pero el salto masivo llegó con Son amores. Ese personaje fue la clave para que el público la conociera y le permitió ganar el premio Clarín y el Martín Fierro. A partir de ahí, empezó a trabajar frecuentemente con Sebastián Ortega en producciones como Costumbres argentinas, Los Roldán, donde interpretó a Hilda, Lalola y Vecinos en guerra, etapas que ella define como el cierre de la última gran era de la televisión argentina.