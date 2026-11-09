Luisana Lopilato y Michael Bublé se fueron de camping con sus hijos

Espectáculos

Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron hacer un paréntesis en sus agendas laborales para meterse de lleno en un plan distinto. Lejos de los lujos y las ciudades, la actriz argentina y el cantante canadiense organizaron una escapada familiar a un camping rodeado de naturaleza donde disfrutaron con sus cuatro hijos.

La propia Luisana compartió en Instagram las fotos de estos días de descanso. Entre montañas, árboles y un lago, la familia buscó desconectarse de la rutina. “Desconectar para volver a conectar con la naturaleza, las cosas simples y la familia”, escribió la actriz junto a las imágenes del viaje.

En las postales se ve a Luisana sentada sobre una roca contemplando el paisaje con un look súper relajado: jogging, buzo y zapatillas. También mostró el campamento que armaron, equipado con sillas plegables y un fogón frente a una vista imponente de las montañas.

Durante la estadía, la pareja y sus hijos aprovecharon para hacer actividades al aire libre. Uno de los momentos más curiosos fue cuando se encontraron con un pequeño cangrejo y lo sostuvieron entre sus manos para observarlo de cerca.

Cuando llegaba la noche, la fogata se volvía el centro de todo. La familia se reunía alrededor del fuego para compartir tiempo juntos y refugiarse de las bajas temperaturas, lejos del ruido de la ciudad.

La verdad que nos encanta ver que hasta los que tienen todo prefieran un fogón y ropa cómoda antes que un lobby de hotel lujoso. ¿Quién no quiere un finde así?