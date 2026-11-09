Como en casa: el romance y el primer disco de Franco Luciani y Victoria Birchner

Espectáculos

En un undécimo piso de Villa Crespo, Franco Luciani y Victoria Birchner armaron un refugio donde la música y la crianza conviven entre plantas y retratos familiares. Mientras afuera el ruido de la calle Corrientes sigue su ritmo, adentro la pareja, junto a su hijo Arandú de cinco años y su perrita adoptada Greta, se dedicó a crear el proyecto que hoy materializan en su primer disco compartido: Como en casa.

Este álbum, que llega después de diez años de relación, es un recorrido por el cancionero popular. El disco tiene once temas que mezclan clásicos de la música argentina, piezas recientes como Gajito i' luna y dos obras inéditas con música de Luciani. Para darle forma al sonido, eligieron grabarse en Los Elefantes, el estudio histórico de Lito Vitale, buscando que el proceso de grabación fuera tan natural como lo fue el desarrollo de su propia historia.

La conexión entre ambos empezó mucho antes de que fueran pareja, aunque no hubo chispas al principio. Victoria, que de chica quedó hipnotizada al ver a Soledad en la televisión y empezó a estudiar música en Rafaela, su ciudad natal, conoció a Franco a los 15 años. En ese momento, Luciani ya era conocido como el Messi de la armónica por su destreza con el instrumento y por haber ganado el Pre Cosquín. El encuentro ocurrió en un concierto en el pueblo de Victoria, donde la abuela de la artista le pidió que fuera a pedirle el correo electrónico al músico para dárselo a un tío. En aquel entonces, nada romántico sucedió entre ellos.

El destino volvió a intervenir diez años después, cuando Victoria, que había estudiado música en la Universidad de Rosario, admitió que se le escapó una solicitud de Facebook. Franco fue quien dio el primer paso escribiéndole, aunque inicialmente no lo hizo como colega, sino porque vio que ella estaba en Rosario. Como él ya vivía en Buenos Aires y ella seguía en Rafaela, mantuvieron el contacto durante más de un mes antes de que Victoria viajara a la capital con un bolsito para conocerlo. Al principio se veían una vez por mes, luego los fines de semana y finalmente pasaron a verse toda la semana hasta que alquilaron un espacio para los dos.

La convivencia tuvo un arranque particular: el día que Victoria llegó al departamento, Franco se fue de gira por casi dos meses. Esa soledad inicial en la ciudad fue un desafío, aunque hoy consideran que los viajes laborales de cada uno son sanos porque permiten extrañarse y reencontrarse, recreando esa dinámica que tenían cuando vivían en ciudades distintas.

La llegada de la pandemia trajo consigo la paternidad. Para Victoria, ser madre cambió totalmente el orden de sus prioridades; siente que mientras la profesión la empuja a estar pendiente de las redes sociales y las plataformas para acelerar los tiempos, la maternidad funciona como un recordatorio para frenar. Por su parte, Franco comenta que la crianza de su hijo le enseña que existen instantes puntuales que nunca vuelven y que, por lo mismo, no hay que apurarse.

Como en casa nació de la pasión compartida, las zapadas con amigos y las charlas íntimas en las sobremesas. Antes de convertirse en disco, el proyecto fue un concierto a sala llena en el Café Berlín, en Villa Devoto. Una de las sesiones más emocionantes en el estudio de Lito Vitale fue la grabación de Todos los días un poco, un clásico de León Gieco. En esa oportunidad, el propio autor participó en la canción, uniendo las dos armónicas —la de León y la de Franco— y las tres voces al unísono. Para Victoria, grabar con Gieco fue cumplir un sueño, describiendo a Franco como su genio de la lámpara que le concedió ese deseo.

El método para armar el álbum fue tan orgánico como su relación. Algunas canciones fueron elegidas en los momentos más cotidianos, como mientras lavaban los platos o cocinaban. La música suena constantemente en el hogar y es tema de conversación diaria. El repertorio empezó a tomar forma definitiva hace un año, cuando comenzaron a ensayar los temas junto al maestro Hernán Reinaudo en la guitarra. Según explica Victoria, decidieron publicar el disco ahora porque sintieron que era el momento natural de abrir las puertas de su casa y compartir lo que venían tocando puertas adentro, sin autoexigencias y creyendo en la construcción del camino.